Zeynep Bastık: Spotify'da ikinci! Mersin Gençlik Festivali'nde unutulmaz konser!

Dijital müzik platformu Spotify'ın 'Türkiye’de son 10 yılda en çok dinlenen kadın sanatçılar’ listesinde 2 numara olan Zeynep Bastık, müzik kariyerinde elde ettiği başarıyı konserleriyle taçlandırmaya devam ediyor. Bastık, dün akşam Mersin Gençlik Festivali kapsamında gerçekleştirdiği konserle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Şarkılarıyla dijital platformların çok dinlenenler listelerinden eksik olmayan Zeynep Bastık, Spotify’da Türkiye’de son 10 yılda en çok dinlenen kadın şarkıcılar listesinde 2 numara olmuştu. Şarkılarıyla kendisine büyük bir hayran kitlesi yaratan Zeynep Bastık sevenleriyle konserlerde buluşmaya devam ediyor.

Zeynep Bastık dün akşam 2. Mersin Gençlik Festivali kapsamında Özgecan Aslan Meydanı’nda konser verdi. Binlerce kişinin toplandığı alanda adeta bir sevgi seli yaşandı. Hayranları şarkılarını Zeynep Bastık ile tek bir ağızdan seslendirirdi. Zeynep Bastık Mersinlilere unutulmaz bir gece yaşattı.