ZEYNEP BASTIK FT VEYASİN ÇUKUR "REMAKE" YAYINDA!

Zeynep Bastık, beğeni toplayan “Çukur” adlı şarkısına VEYasin’le birlikte yaptıkları remake versiyonunu, Türkiye’de ilk kez YouTube ortak çalışmasıyla müzik severlerin beğenisine sundu.

Sözü ve müziği Zeynep Bastık'a ait, düzenlemesi VEYasin tarafından yapılan şarkının klip yönetmenliğini Mehmet Ali Ergin üstlendi. “Çukur” remake versiyonu ilk kez YouTube Brandcast etkinliğinde ve Brand Week YouTube oturumunda izlendi ve ardından Zeynep Bastık YouTube kanalında yayınlandı.

Zeynep Bastık ft VEYasin “Çukur” remake çalışması, Hypers Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında!