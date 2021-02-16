ZEYN İKİNCİ ŞARKISI İÇİN ''START'' DEDİ

Kariyerinin ilk teklisi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran genç sanatçı, ünlü müzisyenlerin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Türkiye'den Mustafa Ceceli ve Sezen Aksu gibi isimlerleri yeni projesinde buluşturmak isteyen Zeyn, bir yandan da komşunun kapısını aşındırmaya başladı. Pandemi şartlarının hafiflemesi için gün sayan genç sanatçı, Yunan müziğinin gelmiş geçmiş en başarılı isimleri arasında gösterilen Nikos Vertis'in kapısını çalacak.

Aynı zamanda büyük bir hayranı olduğunu belirttiği Vertis'le iki ülke arasında müzikal bir dostluk köprüsü kurmak istediğinin altını çizen Zeyn, hayatının projesi olarak nitelendirdiği çalışma için tüm şartları zorlayacak...