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Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki eserler 'cerrah' hassasiyetiyle temizlenerek geleceğe aktarılıyor

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden Zeugma Mozaik Müzesi'nde yer alan birbirinden eşsiz mozaikler, uzman ekip tarafından adeta "cerrah" hassasiyetiyle temizlenerek geleceğe aktarılıyor.

Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki eserler 'cerrah' hassasiyetiyle temizlenerek geleceğe aktarılıyor

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne sahip Zeugma Mozaik Müzesi'nde bulunan dünyaca ünlü mozaikler, Gaziantep Restorasyon Konservasyon Bölge Laboratuvarları ekiplerince korunuyor.

Başta "Çingene Kızı" mozaiği olmak üzere "Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda kurtarma kazıları sırasında çıkarılan eşsiz mozaiklerin konusunda uzman 8 kişilik ekip tarafından korunarak gelecek kuşaklara ulaşması sağlanıyor.

Gaziantep Müzeler Müdürü Özgür Çomak, AA muhabirine, müzedeki eserlerin gelecek kuşaklara aktarılması için periyodik aralıklarla kontroller yapıldığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının konusunda uzman restoratörlerinin uygun tekniklerle esere hiçbir şekilde zarar vermeden, eserin dokusu bozulmadan teknik çalışma yaptığını ifade eden Çomak, "Küçük ince konservasyon ve temizlik çalışmaları yapıyoruz ki eserlerimiz gelecek kuşaklara daha sağlıklı bir şekilde zarar görmeden ulaşsın. Bugün nasıl görebiliyorsak 100 yıl sonra da aynı şekilde görmeyi ümit etmek için bu tarz teknik çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı Gaziantep Restorasyon Konservasyon Bölge Laboratuvarları Müdür Vekili Ayşe Ebru Çorbacı da birbirinden değerli mozaiklerin gelecek kuşaklara aktarılması için çalıştıklarını söyledi.

Mozaiklerin periyodik olarak kontrol edildiğini belirten Çorbacı, "Sergilenen eserler, ortama göre bir miktar tozlanma ya da kirlenmeyle karşılaşabiliyor. Bu yüzden restoratör arkadaşlarımız yılda en az 3 kez periyodik kontrollerle bu eserlerin temizliklerini, konservasyon işlemlerini gerçekleştiriyorlar." dedi.

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