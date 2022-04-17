Zeugma Mozaik Müzesi'nde 'bahar' bereketi

Gaziantep'te 25 bini kapalı olmak üzere 30 bin metrekarelik alanda kurulan Zeugma Mozaik Müzesi'nde "Çingene Kızı" mozaiği, "Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler gibi yüzlerce eser sergileniyor.

"Çingene Kızı" mozaiğinin ABD'den 52 yıl sonra Türkiye'ye iadesi sağlanan 12 parçasının da sergilendiği müze, ilkbaharda turistlerin ilgisi dikkati çekiyor.

Müze Müdürü Özgür Çomak, , 2022 yılının bahar ayları itibarıyla hareketli bir dönem yaşadıklarını söyledi.

Gelecek ay turizm sezonunun açılmasıyla geçmiş yıllardaki rakamları katbekat geçeceklerini şu an için gelen ziyaretçi yoğunluğunda gördüklerini belirten Çomak, "Özellikle bu sabah çok mutlu olduk. İspanyol turistlere ait 5 tur otobüsü geldi. Yine Bulgaristan'dan ziyaretçilerin bulunduğu turlar geldi. Özellikle yabancı turların çok yoğun ilgi gösterdiğini görüyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor." dedi.

Çomak, sert geçen kış aylarından sonra ziyaretçi sayısının arttığını ifade ederek, "Ocak ayındaki yoğun kış şartlarından sonra yavaş yavaş ziyaretçilerin müzemize gelmesiyle beraber 50 bin rakamını geçtik. Bu rakamı geçmemiz çok önemli. Daha yılın ilk 3 ayı. Devam eden süreçte de önceki yıllardaki ziyaretçileri yaklaşık 2'ye katlayacağımızı inşallah bir aksilik olmazsa, pandemi koşulları vs tekrar gündeme gelmediği sürece, Zeugma Mozaik Müzesi'nin tarihindeki en yoğun ziyaretçi sayısına 2022 yılında ulaşacağını düşünüyorum." diye konuştu.