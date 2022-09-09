Zeugma Mozaik Müzesi 11 yıldır bölge turizmine katkı sunuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, resmi açılışı 9 Eylül 2011'de yapılan Zeugma Mozaik Müzesi, 25 bini kapalı olmak üzere 30 bin metrekarelik alanıyla dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri sayılıyor.

Başta "Çingene kızı" mozaiği, "Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaiklerin sergilendiği müzede, "Çingene kızı" mozaiğinin ABD'den 52 yıl sonra Türkiye'ye iadesi sağlanan 12 parçası da yer alıyor.

2 milyon 271 bin ziyaretçiyi ağırladı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne sahip olan ve Roma imparatorluk döneminde sanatın ulaştığı zirve noktanın örneklerinin görüldüğü müze, kurulduğu 2011'de 71 bin 323 ziyaretçi ağırlarken bu sayı 2022'nin 8 ayında 250 bin oldu.

Zeugma Mozaik Müzesi kurulduğu günden bu yana ise 2 milyon 271 bin 853 ziyaretçiye kapılarını açtı.