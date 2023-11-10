Zerrin Tekindor oğlu Hira Tekindor’un yönettiği “Toz” oyunu ile Hisar sahnesinde

Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun kaleme aldığı ve Tekindor’un oğlu Hira Tekindor'un yönettiği tek kişilik oyun "Toz" tek perde olarak 65 dakika sürüyor. Oyunda Afife Tiyatro ödüllü Zerrin Tekindor'un unutulmaz performansıyla 1960’lardan bugüne bir kadının büyüme ve kendini bulma yolculuğu anlatılıyor. Seyircinin kendi hayatından da kesitler bulacağı, oyun büyük şehrin sokaklarında büyüyen Handan'ın duygu yüklü anlarla dolu hayat serüveninden kesitler sunuyor.

Oyun, 29 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de Hisar Okulları Atatürk Salonu'nda izleyicileriyle buluşacak.