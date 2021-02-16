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ZEN-G BU KEZ “HARBi FREESTYLE”

Yaptığı başarılı işlerle adından söz ettiren ve şarkıları listelerden düşmeyen Zen-G, bu kez HARBi FREESTYLE ile dinleyiciyle buluşuyor.

ZEN-G BU KEZ “HARBi FREESTYLE”

Burak Alkın’la bir araya geldiği bu şarkıyla dikkatleri üzerine çekecek olan Zen-G, “Aslında uzun zamandır yaptığımız bir freestyle “anı”nın mikrofona kaydedilmesiyle gerçekleşti. Genelde arkadaşlarla müzik yaparken beat’ler çaldıkça üzerine freestyle dediğimiz doğaçlama sözler söyleriz. HARBi FREESTYLE da bu anlamda bir freestyle örneği ve daha önce hiç yayınlamadığım bir tarzda müzik üretimi. Bu yüzden benim için önemli.”

Rap dünyasında freestyle bir şarkının yayınlanmasının önemine dikkat çeken Zen-G, “Hem bir anlık büyük bir yaratıcılık örneği, hem de sanatçının en doğal halini ve üslubunu yakından gördüğümüz bir tarz” diyor.

Sözleri Zen-G, müziği Burak Alkın, düzenlemesi de Burak Alkın ve Zen-G imzası taşıyan “HARBi FREESTYLE” Sony Music Türkiye etiketiyle 17 Şubat’ta dinleyiciyle buluşacak. Şarkının Utku Kundakçı yönetmenliğinde çekilen klibi de sanatçının youtube kanalında aynı gün yayında olacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
ZenGBurak Alkın
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