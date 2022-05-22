Zelve Açık Hava Müzesi turistleri tarihte yolculuğa çıkarıyor
Kapadokya'daki Zelve Açık Hava Müzesi'ne yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.
KÜLTÜR-SANAT 22.05.2022, 21:17
Milattan önce 9'uncu asırdan 1952 yılına kadar yerleşim yeri olan, kayadan oyma çok sayıda mekanın bulunduğu açık hava müzesinde cami, kilise, manastır, ev ve yaşam alanları yer alıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze, bölgede en çok ziyaret edilen turizm merkezi olarak öne çıkıyor.
Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı Özay Onur, , doğanın bahşettiği güzelliklerle bezeli alanın, özellikle 9 ve 13'ncü yüzyıl arasında papazlara dini eğitimlerin verildiği, Hristiyanlığın önemli merkezlerinden olduğunu belirtti.
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