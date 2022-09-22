Zeki Güner ve Yonca Lodi'den Düet

Uzun yıllardır müzikal bir yolculukta olan başarılı iki müzisyen Zeki Güner ve Yonca Lodi’nin ortak yeni çalışması “Yelkovan” 23 Eylül Cuma günü tüm dijital platformlarda yerini alıyor.

KÜLTÜR-SANAT 22.09.2022, 16:10
Zeki Güner ve Yonca Lodi'den Düet

Düştüysek Kalkarız, Emanet gibi sözü müziği Zeki Güner’e ait olan hit parçalarla bolca dinlendiğimiz Yonca Lodi, bu sefer yine sözü ve müziği Güner’e ait olan “Yelkovan” ile Zeki Güner ile ortak bir çalışmaya ilk kez imza atıyor. Her dönem hit parçaları ile adından sıkça söz ettiren Zeki Güner, yeni çalışmasının sözleriyle derin bir yalnızlığı anlatıyor. 

Güncel altyapısı ile günümüz müziğini de yakalayan “Yelkovan”ın aranjesi Mustafa Ceceli imzalı. Tüm dünyanın yaşadığı pandemi sebebiyle 2.5 yıl bekletilen şarkının klip yönetmenliğini ise Halil Güzel üstlendi. 

DMC etiketiyle yayınlanacak olan “Yelkovan”ın klibinde Türkiye’de ilk kez kullanılan bir ışık tekniğiyle çalışıldı. Tamamı siyah-beyaz olan klipte ayrılıkların renksiz dünyasına dem vuruluyor.

#Zeki Güner #Yonca Lodi
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