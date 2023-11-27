Zaferin Yolu- Ruhundaki Ateş Belgeseli Galası'na Büyük İlgi

Zaferin Yolu- Ruhundaki Ateş Belgeseli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının zafere giden 1975 km’lik yolunu konu alıyor. Armutlu, belgeselinde NUTUK ışığında ilerlerken, hem güzergah üzerindeki yerel halkın Kurtuluş Savaşı’na dair sözlü tarihini belgeliyor hem de 100 yıl sonra büyük destanın belleklerdeki izdüşümünü yansıtıyor.

Alp Armutlu, Cumhuriyetimizin 100. Yılı ve Kahraman Türk Ordusu’na ithaf ettiği “Zaferin Yolu- Ruhundaki Ateş” belgeseli için “Zaferin Yolu’nun Anadolu topraklarında nereden geçtiğini anlamak ve anlatmak için beyazperdeye taşıdığımız bu filmle 100 yılın kahramanlarının ölüm - kalım mücadelesinde; Mustafa Kemal’in manasını, liderliğini ve onun stratejik hareketlerini birlikte keşfedeceğiz.” diyor.

Zaferin Yolu- Ruhundaki Ateş belgeselinin özel gösterimi The Marmara Otel’inde düzenlenen gala gecesinde gerçekleştirildi. Geceye iş, sanat ve medya dünyası büyük ilgi gösterdi.