Z Kuşağının Müzik keyfi burada
Blutv de yayın hayatına başlayan müzik programı “the answer” ın ilk konuğu Sevilen rapçi Yener Çevik oldu.
KÜLTÜR-SANAT 20.05.2022, 21:52
Çevik bilinmeyen yönlerini anlattığı program boyunca izleyenleri müziğe doyurdu. Yaptığı farklı müzik tarzı İLE milyonların beğenisini kazanan Yener Çevik program içinde sürprizleriyle sunucuları da şaşırttı.
“Türk Repinin Doğum Yeri Almanya”Programda ünlü repçi gurbetçilerin kendini ifade yöntemi olarak müziği seçmelerinin Türk repine büyük hizmet ettiğini ve bu minvalde rep müziğin Türkiye’de bu kadar gelişmesine en büyğk katkıyı Gurbetçi gençlerin verdiğini söyledi.
BLUTV’de Hakan uç ve Fatih Tozlu’nun hazırlayıp sunduğu program her bölümde birbirinden ünlü rap şarkıcıları bambaşka yönleri ile ekrana taşımaya devam edecek
Röportaj & Söyleşi Tümü
16
açık
Namaz Vakti 21 Mayıs 2022
|İmsak
|03:45
|Güneş
|05:34
|Öğle
|13:06
|İkindi
|17:02
|Akşam
|20:27
|Yatsı
|22:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|37
|81
|2. Fenerbahçe
|37
|70
|3. Konyaspor
|37
|67
|4. Başakşehir
|37
|62
|5. Alanyaspor
|37
|61
|6. Antalyaspor
|38
|59
|7. Beşiktaş
|37
|58
|8. Karagümrük
|37
|57
|9. Adana Demirspor
|37
|52
|10. Galatasaray
|38
|52
|11. Sivasspor
|37
|51
|12. Kasımpaşa
|37
|50
|13. Hatayspor
|37
|50
|14. Kayserispor
|37
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|37
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|37
|34
|19. Göztepe
|37
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|37
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|35
|67
|2. Ümraniye
|35
|67
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|35
|48
|13. Gençlerbirliği
|35
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|35
|45
|16. Bursaspor
|35
|41
|17. Kocaelispor
|35
|41
|18. Menemen Belediyespor
|35
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|90
|2. Liverpool
|37
|89
|3. Chelsea
|37
|71
|4. Tottenham
|37
|68
|5. Arsenal
|37
|66
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|37
|56
|8. Wolverhampton Wanderers
|37
|51
|9. Leicester City
|37
|49
|10. Brighton
|37
|48
|11. Brentford
|37
|46
|12. Newcastle
|37
|46
|13. Crystal Palace
|37
|45
|14. Aston Villa
|37
|45
|15. Southampton
|37
|40
|16. Everton
|37
|39
|17. Burnley
|37
|35
|18. Leeds United
|37
|35
|19. Watford
|37
|23
|20. Norwich City
|37
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|37
|73
|3. Atletico Madrid
|37
|68
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|37
|62
|7. Villarreal
|37
|56
|8. Athletic Bilbao
|37
|55
|9. Osasuna
|37
|47
|10. Celta Vigo
|37
|46
|11. Valencia
|37
|45
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Espanyol
|37
|41
|14. Elche
|37
|39
|15. Getafe
|37
|39
|16. Granada
|37
|37
|17. Mallorca
|37
|36
|18. Cadiz
|37
|36
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|37
|31