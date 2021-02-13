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YUSUF GÜNEY'DEN EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK

14 Şubat için bir planı olmadığını söyleyen Yusuf Güney, hayatında kimsenin olmadığını ama evliliğe sıcak baktığını dile getirdi.

YUSUF GÜNEY'DEN EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK

Oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer, kendi formatı olan "Çatlak Patlak Muhabbetler" adlı talk show'u için ilk bölüm çekimini gerçekleştirdi. Sönmezer'in ilk konuğu ise Yusuf Güney oldu.

Program çekimi sonrası kamera karşına geçen Esra Sönmezer ve Yusuf Güney, sürprizlerle dolu bir  program olduğunu söyledi.

14 Şubat için bir planı olmadığını söyleyen Güney, hayatında kimsenin olmadığını ama evliliğe sıcak baktığını dile getirdi.

Şu sıralar bir çizgi film projesi üzerinde çalıştığını anlatan Yusuf Güney, birçok ismin taklidini yapabildiğini söyledi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Esra SönmezerYusuf Güney
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