"Yunus’un Nefesi Sevgi Dili" Konseri

T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı kapsamında Yunus Emre Enstitüsünün gerçekleştireceği ilk etkinliğin merkezi geçtiğimiz Eylül ayında Suriye’de açılan Azez Yunus Emre Enstitüsü oluyor.

Zeytin ağacı kadar kadim ve kutsal, zeytin dalı gibi barışın dilendiği Akdeniz’in esenlik veren rüzgarını Yunus’un nefesi ile bir araya getirerek herkese yeniden hissettirmek amacıyla düzenlenen konserde Türk ve Suriyeli sanatçılar sahne aldı.

18 Şubat 2021 tarihinde Azez Yunus Emre Enstitüsü Konferans Salonunda gerçekleşen “Sevgi Dili” konseri ile savaşın tüm zorluklarını sırtlayarak zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışan Suriyelilerin mesajı kültür sanat eliyle tüm dünyaya iletildi.

Konserin ilk bölümünde büyük Türk şairi ve mutasavvıfı Yunus Emre’nin birçok makamda bestelenmiş olan ilahilerinden bir seçki ile birlikte Mesud Cemil’e ait nihavend saz semaisi ile beraber ikinci bölümünde ise bir kısmı Türk-Arap ortak kültür mirasımız olarak görülen Endülüs’ten Suriye’ye Arap dünyasının kadim eserlerinin okunacağı bir repertuar icra edildi.

Provalar esnasında yapılan röportajda grup üyelerinden müzik aranjörü ve kompozitör Adnan El Esmer Türk müziğine çok ilgi duyduğunu belirterek, özellikle Tamburi Cemil Bey’in de oğlu olan Mesud Cemil Bey’in saz semailerini çok beğendiğini dile getirdi. Müzisyen Esmer, Mesut Cemil Bey’in dünya müziği ve bilhassa doğu musikisi içinde mühim şaheserlere sahip olduğunu, bu eserlerin adeta akademik öğreticiliği bünyesinde barındıran kompleks müzik harmonileri ve ritim tarzları içerdiğini ifade etti.

Suriyeli bir müzisyen olarak Yunus Emre Enstitüsünün düzenlediği etkinliklerin bir parçası olmanın kendisi için büyük bir fırsat olduğunu, bu tür kurumlardan destek görmenin ve aynı amaç için çalışacak birilerine sahip olmanın harika bir duygu olduğunu belirterek sözlerine devam eden El Esmer, Yunus Emre’nin mesajının Suriye halkının yanında duran tek ülke olan Türkiye’nin kültür ve medeniyetinin anlaşılmasında özel bir yere sahip olduğunu söyledi. Bu kültür ve medeniyetin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Müzik ekibi, Zeytin Ağacı tiyatro ekibi ile birlikte 3-4 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek Türkiye Turnesi kapsamında Mardin ve Kahramanmaraş’ta da sahne alacak.