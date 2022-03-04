Yunus Emre'nin mesajları Haluk Bilginer'in sesinden tüm dünyaya duyurulacak

Usta oyuncu Haluk Bilginer, Yunus Emre'nin mesajlarını tüm dünyaya duyuracak.

KÜLTÜR-SANAT 04.03.2022, 22:10
Yunus Emre'nin mesajları Haluk Bilginer'in sesinden tüm dünyaya duyurulacak

Yunus Emre Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk kültür bakanı, şair ve yazar Talat Sait Halman'ın İngilizceye çevirdiği Yunus Emre şiirlerini Haluk Bilginer seslendirdi.

Geçen yıl mutasavvıf ve şair Yunus Emre'nin 700. vefat yıl dönümü dolayısıyla "Yunus Emre" yılı olarak ilan edilmişti.

Dünyanın farklı yerlerinde Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtan, kültürel alışveriş yoluyla Türkiye'yle bağ kuran insan sayısını artırmayı hedefleyen Yunus Emre Enstitüleri de bu bağlamda, 2021 yılında Yunus Emre'nin mesajlarını dünyada yaygınlaştırmak üzere birçok özel program ve proje düzenledi.

Bu projeler kapsamında Yunus Emre'nin asırları aşan ve halen taze olan, bu zamana da hitap edebilen mesajlarının dünyada daha çok insana ulaşması amacıyla İngilizceye çevrilmiş olan şiirleri, dijital medya aracılığıyla seslendiriliyor.

"Emmy" ödüllü ilk Türk oyuncu Haluk Bilginer, Yunus Emre'nin Talat Sait Halman tarafından İngilizceye çevrilmiş olan 3 şiirini İngilizce yorumlayarak, tüm dünyaya 700 yıldır taze olan bu mesajları iletiyor.

İlk olarak, Yunus Emre divanından "Haber eylen aşıklara aşka gönül veren benem" dizeleriyle başlayan şiirin İngilizcesi Bilginer'in sesiyle Yunus Emre Enstitüsü YouTube hesabından dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Usta oyuncunun seslendirmesiyle hazırlanan özel video prodüksiyonları, 3 hafta boyunca her cuma Yunus Emre Enstitüsü YouTube hesabından yayınlanacak.

Yabancı seslendirme sanatçıları tarafından seslendirilen İngilizce şiir seslendirme serisindeki bir diğer üç şiir de Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden ve aynı zamanda sayısız karakterin sesi olan seslendirme sanatçısı Mazlum Kiper tarafından seslendirilmişti.

Haluk Bilginer'in seslendirdiği şiirin Abdülbaki Gölpınarlı'nın hazırladığı Yunus Emre divanı derlemesinden tam Türkçe metni şöyle:

"Haber eylen aşıklara aşka gönül veren benim/Aşk bahrısı olubanı denizlere dalan benim

Deniz yüzünden su alıp sunuveririm göklere /Bulutlayın seyrân edip arşa yakın varan benim

Yıldırım olup şakıyan gökte melaik dokuyan /Bulutlara hüküm süren yağmur olup yağan benim

Gördüm göğün meleklerin her biri bir işte imiş /Hak Çalab'ın zikrin eden İncil benim Kur'an benim

Gördüm deyen değil gören bildim deyen değil bilen/ Bilen oldur gösteren ol aşka esir olan benim

Sekiz uçmak aşıklara köşkü saraydır bilene Musi'leyin hayran olup/ Tur dağında kalan benim

Kalem çalınacak görgil haber böyledürür bil(gil) / Kaalu bela kelecisin bunda haber veren benim

Deli oldum adım Yunus aşk oldu bana kılavuz/ Hazrete değin yalınız yüz sürüyü varan benim"

Yorumlar (0)
7
açık
Namaz Vakti 04 Mart 2022
İmsak 06:03
Güneş 07:27
Öğle 13:21
İkindi 16:30
Akşam 19:05
Yatsı 20:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 28 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18