Yunus Emre'nin mesajları Haluk Bilginer'in sesinden tüm dünyaya duyurulacak

Yunus Emre Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk kültür bakanı, şair ve yazar Talat Sait Halman'ın İngilizceye çevirdiği Yunus Emre şiirlerini Haluk Bilginer seslendirdi.

Geçen yıl mutasavvıf ve şair Yunus Emre'nin 700. vefat yıl dönümü dolayısıyla "Yunus Emre" yılı olarak ilan edilmişti.

Dünyanın farklı yerlerinde Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtan, kültürel alışveriş yoluyla Türkiye'yle bağ kuran insan sayısını artırmayı hedefleyen Yunus Emre Enstitüleri de bu bağlamda, 2021 yılında Yunus Emre'nin mesajlarını dünyada yaygınlaştırmak üzere birçok özel program ve proje düzenledi.

Bu projeler kapsamında Yunus Emre'nin asırları aşan ve halen taze olan, bu zamana da hitap edebilen mesajlarının dünyada daha çok insana ulaşması amacıyla İngilizceye çevrilmiş olan şiirleri, dijital medya aracılığıyla seslendiriliyor.

"Emmy" ödüllü ilk Türk oyuncu Haluk Bilginer, Yunus Emre'nin Talat Sait Halman tarafından İngilizceye çevrilmiş olan 3 şiirini İngilizce yorumlayarak, tüm dünyaya 700 yıldır taze olan bu mesajları iletiyor.

İlk olarak, Yunus Emre divanından "Haber eylen aşıklara aşka gönül veren benem" dizeleriyle başlayan şiirin İngilizcesi Bilginer'in sesiyle Yunus Emre Enstitüsü YouTube hesabından dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Usta oyuncunun seslendirmesiyle hazırlanan özel video prodüksiyonları, 3 hafta boyunca her cuma Yunus Emre Enstitüsü YouTube hesabından yayınlanacak.

Yabancı seslendirme sanatçıları tarafından seslendirilen İngilizce şiir seslendirme serisindeki bir diğer üç şiir de Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden ve aynı zamanda sayısız karakterin sesi olan seslendirme sanatçısı Mazlum Kiper tarafından seslendirilmişti.

Haluk Bilginer'in seslendirdiği şiirin Abdülbaki Gölpınarlı'nın hazırladığı Yunus Emre divanı derlemesinden tam Türkçe metni şöyle:

"Haber eylen aşıklara aşka gönül veren benim/Aşk bahrısı olubanı denizlere dalan benim

Deniz yüzünden su alıp sunuveririm göklere /Bulutlayın seyrân edip arşa yakın varan benim

Yıldırım olup şakıyan gökte melaik dokuyan /Bulutlara hüküm süren yağmur olup yağan benim

Gördüm göğün meleklerin her biri bir işte imiş /Hak Çalab'ın zikrin eden İncil benim Kur'an benim

Gördüm deyen değil gören bildim deyen değil bilen/ Bilen oldur gösteren ol aşka esir olan benim

Sekiz uçmak aşıklara köşkü saraydır bilene Musi'leyin hayran olup/ Tur dağında kalan benim

Kalem çalınacak görgil haber böyledürür bil(gil) / Kaalu bela kelecisin bunda haber veren benim

Deli oldum adım Yunus aşk oldu bana kılavuz/ Hazrete değin yalınız yüz sürüyü varan benim"