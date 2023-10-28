Yozgat'ta Safir izdihamı!

2. Uluslararası Yozgat Film Festivali kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesinin öğrencileriyle buluşan oyuncular 3 saate yakın sahnede kaldılar. Soru cevap şeklinde yapılan söyleşi de tecrübeli oyuncular sette yaşadıkları deneyimleri öğrencilerle paylaştılar.

İpek Tuzcuoğlu ben ilk annem sayesinde tiyatro ve sinemayı tanıdım. Annem benim için büyük bir şanstır beni sanatla o tanıştırdı. 80 yaşına da gelsem hala annemi anlatacağım.

Ben her şeye aşkla bakıyorum…

Düriyem’in Düğümleri dizisinden sonra Ege şivesinden uzun müddet çıkamadım.

Oyuncu Hayal siyasetçi güven satar… dedi. Hayata hala her anlamda aşkla bakan romantik bir kadın olduğunu vurguladı.

İlhan Şen;

İlk kez üniversitede bir söyleşiye katılıyorum. Aşırı heyecanlıyım dedi.

Senaryolarda benim için 3 şey çok önemli Kadın, Çocuk ve Hayvanlar bunları aşağılayan rollerde oynamam dedi. Ayrıca oyunculuğun gerekliliği gibi eleştirilmemesinden bahsetti ve gerçek eleştiri yapılmadığını söyledi.

İki oyuncu da ortak buluştuğu nokta Türkiye’deki liyakatli eleştirmenler olmadığını ve donanımlı senaryoların eksikliğine değindiler.