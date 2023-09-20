Yozgat'ta Gerçekleşecek 2. Uluslararası Bozok Film Festivali: Ünlü Oyunculara Onur Ödülleri Verilecek!

25-28 Ekim tarihleri arasında Yozgat'ta gerçekleşecek olan 2. Uluslararası Bozok Film Festivali, Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecektir. Festivalin açılış gecesinde, Ediz Hun ve Perihan Savaş'a, kapanış ödül gecesinde ise Hülya Koçyiğit ve Meral Çetinkaya'ya Onur Ödülleri takdim edilecektir.

Bu yıl ilk kez Yozgat’ın ünlü yazarı Mehmed Said Fenni adına Mehmet Said Fenni Özgün Senaryo Ödülü ve Yozgat’ın önemli müzisyeni Nida Tüfekçi adına'da En İyi Özgün Film Müziği ödülleri verilecek.

Festivalin fikir hakki ve yürütücüsü Sinema Okuryazarları Derneği, festival Yönetmeni Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı ise yaptığı açıklamada; ‘’Türkiye’nin farklı şehirlerinden seçilen 50 sinema alanında çalışmalar yapan üniversite öğrencilerinin tüm masrafları karşılanmak şartıyla festivale katılabilecek ve tüm filmleri izleyerek bir filme Gençlik Jürisi Oyu vereceğiz’’ dedi.

Avrupa’nın 14 farklı ülkesinden festivale gelecek olan ve yaşları 18-30 arası değişen 50 sinema Tv öğrencisi ve çalışanı da festivale katılırken, Gençlik jürisi ile ortak çalışmalar gerçekleştirecek olan katılımcılar Yozgat’ta kısa filmler ve belgeseller'de çekebilecek.