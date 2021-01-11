YouTube’da Tuğba Yurt fırtınası esecek...

İlk akustik videosunun 15 Ocak Cuma günü yayına gireceğini belirten Tuğba Yurt, “Akustik canlı performanslarım çok sevildi. Kendi YouTube kanalımda takipçilerim ile güzel bir etkileşim yakaladık. İki haftada bir yeni şarkı paylaşacağım. Profesyonel bir ekiple, kaliteli bir çalışmaya imza attık. Ayrıca, üç şarkımızı Youtube’a eklenen VR Virtual Reality (sanal gerçeklik) özelliklerine uygun olarak çektik” dedi.

Tuğba Yurt, şöyle devam etti: “2021 yılından tek beklentim pandeminin bir an önce bitmesi. Şarkı söylemeyi, orkestramla birlikte sahne yapmayı o kadar çok özledim ki, bu yıl bu özlemimin sona ereceğini, eskide olduğu gibi müzik dolu günlere geri döneceğimize inanıyorum”