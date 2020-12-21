Yönetmen Yeşim Ustaoğlu gençlerle buluşuyor

"Genç Salı" Çevrimiçi Eğitim Programı aralık ayında Güneşe Yolculuk, Pandora’nın Kutusu, Araf, Tereddüt filmlerinin yaratıcısı; yönetmen, senarist ve yapımcı Yeşim Ustaoğlu’nu ağırlıyor. Film yapmanın hayatı görmek, algılamak ve hissetmekten geçtiğini söyleyen Ustaoğlu, perdede bir hikâyeyi yaratırken satır aralarını okuyabilmenin gerekliliğini ve görüntüde bunu duygularla yaratabilmenin yollarını filmleri üzerinden katılımcılar ile paylaşıyor.

Sanatçılar deneyimlerini gençlerle paylaşıyor

Genç Salı Eğitim Programı, katılımcılara yaratıcı üretimlerde bulunmanın engelleri ve sorunlarını tanımak, bunları aşmanın olasılıklarını tartışmak için sanatçılarla tanışmak, tecrübelerini dinlemek ve yeni bakış açılarını keşfetmek için fırsatlar sunuyor. Program, resim, heykel, yerleştirme, sinema ve fotoğraf gibi farklı alanlarda sanatçıların, eğitim yaşantılarından kişisel ve profesyonel gelişim hikâyelerine uzanan deneyimlerini gençlerle paylaşmalarını amaçlıyor.

Tarih: 22 Aralık, 2020, Salı

Saat: 16.00-17.00

Etkinlik Mekânı: Çevrimiçi canlı yayın

Katılımcı Sayısı: 50