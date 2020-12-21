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Yönetmen Yeşim Ustaoğlu gençlerle buluşuyor

İstanbul Modern, Borsa İstanbul Grubu sponsorluğunda gerçekleştirilen Genç Salı Eğitim Programı’nı çevrimiçine taşıyarak sanatçılarla gençleri bir araya getirmeyi sürdürüyor. 18-25 yaş arası gençlerin katıldığı program, 22 Aralık’ta yönetmen, senarist ve yapımcı Yeşim Ustaoğlu’nu konuk ediyor.

Yönetmen Yeşim Ustaoğlu gençlerle buluşuyor

"Genç Salı" Çevrimiçi Eğitim Programı aralık ayında Güneşe YolculukPandora’nın KutusuArafTereddüt filmlerinin yaratıcısı; yönetmen, senarist ve yapımcı Yeşim Ustaoğlu’nu ağırlıyor. Film yapmanın hayatı görmek, algılamak ve hissetmekten geçtiğini söyleyen Ustaoğlu, perdede bir hikâyeyi yaratırken satır aralarını okuyabilmenin gerekliliğini ve görüntüde bunu duygularla yaratabilmenin yollarını filmleri üzerinden katılımcılar ile paylaşıyor.

Sanatçılar deneyimlerini gençlerle paylaşıyor

Genç Salı Eğitim Programı, katılımcılara yaratıcı üretimlerde bulunmanın engelleri ve sorunlarını tanımak, bunları aşmanın olasılıklarını tartışmak için sanatçılarla tanışmak, tecrübelerini dinlemek ve yeni bakış açılarını keşfetmek için fırsatlar sunuyor. Program, resim, heykel, yerleştirme, sinema ve fotoğraf gibi farklı alanlarda sanatçıların, eğitim yaşantılarından kişisel ve profesyonel gelişim hikâyelerine uzanan deneyimlerini gençlerle paylaşmalarını amaçlıyor.

Tarih: 22 Aralık, 2020, Salı

Saat: 16.00-17.00

Etkinlik Mekânı: Çevrimiçi canlı yayın

Katılımcı Sayısı: 50

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
İstanbul ModernBorsa İstanbul GrubuGenç Salı Eğitim ProgramıKültürSinemaYeşim Ustaoğlu
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