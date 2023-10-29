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Yönetmen Baran Gündüzalp: Hem Türkiye'yi temsil hem filminizi temsil ediyor oluşunuz çok büyük bir mutluluk

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Yönetmen Baran Gündüzalp: Hem Türkiye'yi temsil hem filminizi temsil ediyor oluşunuz çok büyük bir mutluluk
Yönetmen Baran Gündüzalp, eğitimli ve beyaz yakalı bir ailenin, İstanbul metropolünde hayata tutunması ve işsizlikle mücadelesini anlattığı "Rosinante" filmiyle Japon izleyicinin karşısına çıktı.

Yönetmenliğini yaptığı "Rosinante" filminin 36. Tokyo Uluslararası Film Festivali'ndeki (TIFF-JP) gösterimi için Japonya'nın başkenti Tokyo'ya gelen Gündüzalp, filmi ve festivale yönelik duygu ve düşüncelerini anlattı.

Reklam yazarlığı döneminde kısa filmler çektiğini kaydeden Gündüzalp, Kültür ve Turizm Bakanlığının "İlk yönetmen" desteğiyle Temmuz 2022'de girdikleri "Rosinante" setini, altışar ay süren çekim ve kurgu sonrası tamamladıklarını söyledi.

Davet üzerine TIFF-JP'ye katıldıklarını ve eserin uluslararası seyirciyle buluşmasının heyecanını yaşadıklarını ifade eden Gündüzalp, "Rosinante" filmini, eğitimli ve beyaz yakalıların hayata tutunması ve işsizlikle mücadelesi olarak gördüğünü belirtti.

Gündüzalp, öykünün, önce motosikletle ulaşım hizmeti verilmesine değindiğini, serüvenin gidişatında rol üstlenen ailenin babasının "Rosinante" ismindeki motosikletle taksicilik serüvenlerini anlattığını kaydetti.

Çektiği kısa filmler dahil "ödüle yönelik bir şablon proje" hedeflemediğini ve kameranın ilk tuşuna bastığında "set gününü bir şekilde sağ salim bitirebilmeyi ve filmi tamamlamayı" istediğini dile getiren Gündüzalp, finansman, sokak çekimleri ve hava şartları gibi İstanbul metropolünde film üretmenin zorluklarını deneyimlediklerini aktardı.

Konvansiyonel bir set ve küçük bir ekiple "sürükleyici bir kent sineması" hedeflediklerini anlatan Gündüzalp, çekimlerin Kovid-19 salgını dönemine denk gelmesi nedeniyle zorluklar yaşadıklarını anımsattı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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