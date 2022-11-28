Yıldız Tilbe Zamansız Şarkılarıyla Zorlu PSM’de!
Yıldız Tilbe, Kerkisolfej organizasyonuyla 13 Aralık akşamı Zorlu PSM’de dinleyicileriyle buluşacak.
1994 yılında ‘Delikanlım’ şarkısıyla Türkçe pop müziğinin zirvesine yerleşen, ‘Delikanlım’, ‘Vazgeçtim’, ‘Yürü Anca Gidersin’, ‘Kış Güneşi’, ‘Sana Değer’, ‘Emi’ şarkılarıyla günümüze kadar listelerin hep üst sıralarında yer alan sayısız albüm ve şarkıların sahibi Yıldız Tilbe, 13 Aralık akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne geliyor. Sözleri, müzikleri ve hem eğlenceli hem de duygu yüklü sahnesiyle sevenlerinin yalnız bırakmadığı Yıldız Tilbe, binlerce kişi eşliğinde şarkılarını Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde söyleyecek.
Yıldız Tilbe konserinin biletleri passo.com.tr’de satışta.
Bilet Fiyatları:
1. Kategori : ₺1.120,00
2. Kategori : ₺896,00
3. Kategori : ₺728,00
4. Kategori : ₺560,00
5. Kategori : ₺448,00
6. Kategori : ₺336,00
7. Kategori : ₺280,00
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