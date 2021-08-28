Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona istanbul salgın
İstanbul sahilleri müsilajdan arındırıldı
İstanbul sahilleri müsilajdan arındırıldı
Yunanistan'ın yayılmacı tutum ve provokatif davranışlarla bir yere varamayacağını görmesi lazım
Yunanistan'ın yayılmacı tutum ve provokatif...
İstanbul Kovid-19 aşı haritasında mavi renge döndü
İstanbul Kovid-19 aşı haritasında mavi...
Türkiye'de 18 bin 340 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 244 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 18 bin 340 kişinin...

YILDIZ TİLBE'NİN SAHNEDE ELBİSE KORKUSU

Bodrum'daki konserinde sahnede sevenlerine konuşan Yıldız Tilbe, "Beş sene önce aldığım bir elbise, bugün bunu giyeyim  dedim. Yalnız korkuyorum her an üstümden düşecek diye ama korkmayın içimde içliklerim var" diyerek hayranlarını güldürdü. 

YILDIZ TİLBE'NİN SAHNEDE ELBİSE KORKUSU

YILDIZ TİLBE BODRUM'DA DA KAPALI GİŞE
Kerkisolfej'in düzenlediği Bodrum Antik Tiyatro BtcTurk PRO sahnesinde önceki akşam ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, sahne aldı.
Sevenlerinin karşısına ışıltılı bir elbise ile çıkan Tilbe, "Beş sene önce aldığım bir elbise, bugün bunu giyeyim  dedim. Yalnız korkuyorum her an üstümden düşecek diye ama korkmayın içimde içliklerim var" diyerek hayranlarını güldürdü.  Muhteşem enerjisiyle ve danslarıyla sevenlerini biran olsun yerinde oturtmayan güzel sanatçı, programının sonlarına doğru terliklerini çıkartarak konserine yalın ayak devam etti.
Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak harika bir performansa imza atan Yıldız Tilbe, kendisini dinlemeye gelen misafirlerine teşekkür ederek alkışlar eşliğinde konserini noktaladı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
YILDIZ TİLBENİN SAHNEDE ELBİSE KORKUSUYıldız TilbeKerkisolfejin Düzenlediği Bodrum Antik Tiyatro BtcTurk PRO Sahnesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.