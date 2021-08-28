YILDIZ TİLBE'NİN SAHNEDE ELBİSE KORKUSU

YILDIZ TİLBE BODRUM'DA DA KAPALI GİŞE

Kerkisolfej'in düzenlediği Bodrum Antik Tiyatro BtcTurk PRO sahnesinde önceki akşam ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, sahne aldı.

Sevenlerinin karşısına ışıltılı bir elbise ile çıkan Tilbe, "Beş sene önce aldığım bir elbise, bugün bunu giyeyim dedim. Yalnız korkuyorum her an üstümden düşecek diye ama korkmayın içimde içliklerim var" diyerek hayranlarını güldürdü. Muhteşem enerjisiyle ve danslarıyla sevenlerini biran olsun yerinde oturtmayan güzel sanatçı, programının sonlarına doğru terliklerini çıkartarak konserine yalın ayak devam etti.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak harika bir performansa imza atan Yıldız Tilbe, kendisini dinlemeye gelen misafirlerine teşekkür ederek alkışlar eşliğinde konserini noktaladı.