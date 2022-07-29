Yiğitlik hikayesinin anlatıldığı "Bir Türk Masalı" filmi vizyonda
Toprak Sergen'in yönetmenliğini üstlendiği "Bir Türk Masalı" filminin senaryosunu Sergen ile Başak Duru kaleme aldı.
KÜLTÜR-SANAT 29.07.2022, 22:34
Başrollerini Burak Sergen, Cemal Hünal, Amine Gülşe ve İclal Aydın'ın paylaştığı filmde, Ahmet Mekin, Suna Selen, İzzet Günay, Kayhan Yıldızoğlu ve Füsun Erbulak da rol aldı.
Filmin konusu kısaca şöyle:
"Unesco dünya kültür mirası listesindeki Dalyan deltasında, üç çocuklu, fakir ama mutlu bir aile yaşamaktadır. Günlerden bir gün çocuklardan en küçük olanı Yiğit'in karşısına ailesinin kaderini değiştirmek için bir fırsat çıkar. Aydınlık ile Karanlık, Yiğit’in yiğitliğini test etmek için onu, bin yıllardır oynanan bir oyuna davet eder. Masal bu ya, Yiğit bu oyunu onu, rüyalarında gördüğü prensese götüreceğini bilmeden kabul eder.
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