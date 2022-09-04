Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Hülya Koçyiğit gençlerle bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Genç Ne Sever Platformu tarafından gerçekleştirilen "Genç Sinema Sever" etkinliğine katılan Koçyiğit, etkinlik öncesinde sorularını cevapladı.

Rol aldığı filmlerin afişlerinin, kostümlerin ve kendisine ait bölümlerin de yer aldığı İstanbul Sinema Müzesi'nin uzun yıllar boyunca hayal edilen bir mekan olduğunu dile getiren sanatçı, "Çünkü 100 yıllık bir sinema geçmişimiz var ve çok birikimi olan bir sinema Türk sineması." dedi.

Koçyiğit, gelecek nesillerin de Türk sinemasını tanıması açısından müzeyi önemli bulduğunu, açılışına da katıldığı müzeyi üçüncü kez gezdiğini ifade etti.

Müzeyi gezerken hayatının film şeridi gibi gözlerinin önünden geçtiğini belirten usta oyuncu, "1963 yılından beri ben sinemanın içindeyim. Birçok anı, birçok insan, birçok sanatçı hepsi birer değer benim için, Türkiye için bir değer. Onları tekrar anımsamak beni hüzünlendiriyor. Bir yandan duygulanıyorum tabii." şeklinde konuştu.

"Gençlerle bir arada olmak beni yeniliyor"

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na etkinliğe ev sahipliği yaptığı için teşekkür eden Koçyiğit, "Genç Ne Sever" projesine ilişkin şunları kaydetti:

"Evet spor çok önemli, eğitim her alanda çok önemli ama gençlerimizin bir yandan da sosyalleşmeye, kendi kültürüyle buluşmaya, onu tanımaya, anlamaya ve yaşamaya ihtiyacı var. Dolayısıyla bu tarz organizasyonlar gençlerin sosyalleşmesi ve kendi Türk kültürüyle, sanatıyla buluşması bence çok yerinde düşünülmüş, yerinde verilmiş bir karar. O nedenle kutluyorum ve desteklemek için de buradayım. Gençlerle bir arada olmak, onların enerjisini yaşamak gerçekten beni de yeniliyor, ben de çok mutlu oluyorum."