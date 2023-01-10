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Yeşilçam'ın en komik kötü adamı: Öztürk Serengil

Kendine özgü tiplemeleri, "kötü adam" karakterlerine getirdiği sevimli ve aykırı yorumuyla izleyicinin beğenisini kazanan Öztürk Serengil, hayatı boyunca 300'e yakın filmde rol aldı.

KÜLTÜR-SANAT 10.01.2023, 10:46
Yeşilçam'ın en komik kötü adamı: Öztürk Serengil

Kendine özgü tiplemeleriyle tanınan komedi oyuncusu Öztürk Serengil, vefatının 24. yılında anılıyor.

Tarih öğretmeni Turgut Bey ve ilkokul öğretmeni Suadiye Hanım'ın çocuğu olarak Artvin'de dünyaya gelen Serengil'in çocukluğu, ailesinin görevlerinden dolayı Anadolu'nun farklı şehirlerinde geçti.

Kimi kaynaklara göre doğum tarihi 1933 olarak belirtilse de Serengil'in mezar taşında ise doğum tarihi 1930 olarak yer alıyor.

İlk öğrenimine Antakya'da başlayan Serengil, ortaokulu Giresun'da tamamladı. Çocukluğunda izlediği yazlık sinemalardaki filmlerden etkilenen Serengil, Giresun Lisesi'ni yarıda bırakarak, 1949'da İstanbul'a geldi.

Serengil, kısa bir süre Haydarpaşa Lisesi'nde okudu. Daha sonra Trabzon'a giden usta oyuncu, Trabzon Lisesi'nde geçti ancak çeşitli nedenlerle okuldan ayrıldı.

Sürekli oyuncu olma hayali kuran Serengil'in gençlik yıllarından arkadaşı, gravür sanatçısı Cemal Akyıldız, yaptığı bir açıklamada, onun farklı bir karakteri olduğunu şu sözlerle aktarmıştı:

"Mesela sinemaya giderdik, oradaki enteresan hareketleri okulda taklit ederdi. Kovboy filmlerindeki oyuncuları özellikle çok başarılı canlandırırdı. Hocalarımız bile bu durumu fark ettikleri için ona övgüyle hitap ederdi. Her anı her hareketi herkesin dikkatini çekerd. Mesela hocalar onu tahtaya kaldırmaz oturduğu yerden sorardı ve notunu öyle verirdi. Çünkü tahtaya kalktığı zaman bütün sınıf gülmekten kırılırdı."

1959'da Şehir Tiyatrolarına adım attı

Trabzon'dan sonra Cemal Akyıldız'la tekrar İstanbul'a dönen sanatçı, 1950'lerin başında, küçük rollerle sinemada sanat hayatına başladı. Akyıldız'ın Babıali'deki atölyesinde reklam kapakları ve sinema afişleri çizen Serengil, profesyonel tiyatro oyunculuğuna 1953'te "Oğlum Edvard" adlı oyunla adım attı.

Öztürk Serengil, 1956'da vestiyer görevlisi olarak çalıştığı Oda Tiyatrosu'nda 1958'de sahnelenen bir oyunda küçük bir rol alınca Muhsin Ertuğrul'un dikkatini çekti ve 1959'da Şehir Tiyatrolarında görev aldı.

Ses Tiyatrosu'nda da bir süre dekor yardımcısı ve dansçı olarak çalışan sanatçı, 'Üçüncü Kat Cinayeti'' adlı filmde kötü adam karakteriyle sinemada profesyonelliğe adım attı.

Serengil, 1958'de rol aldığı "Karasu" filmiyle tanınmaya başladı.

Oyuncu Fikret Hakan, verdiği bir röportajda, Serengil'e ilişkin, "Öztürk, üç sac ayağından birisiydi. Ahmet Tarık Tekçe ve Sadri Alışık ile birlikte 50 yıl içerisinde Türk sineması bu üç komedyen kötü adamla ayakta kaldı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Hayatı boyunca yaklaşık 300 filmde rol aldı

Argolu komedilerin aranan oyuncusu haline gelen usta oyuncu, hayatı boyunca yaklaşık 300 filmde rol aldı.

Öztürk Serengil, kendine özgü tiplemeleri, "kötü adam" karakterlerine getirdiği sevimli ve aykırı yorumuyla izleyicilerin beğenisini kazandı ve Türk sinemasına yeni bir ivme kattı.

Ekrem Bora ve Fikret Hakan'la gittiği Almanya'da twist dansıyla tanışan sanatçı, Türkiye'ye döndükten sonra bu dansı kendi tarzına uyarladı ve "Twist Kralı" olarak anılmaya başlandı.

Ünlü oyuncu, "abidik gubidik", "yeşşe", "şepkemin altında", "kelaj" ve "bilekis" gibi kendi ürettiği birçok absürt kelimeyi, izleyicilerin diline pelesenk etti.

Serengil, 1963'te oynadığı "Adanalı Tayfur" tiplemesiyle tanınırlığını arttırdı, 1966'da sinema oyunculuğunun yanı sıra şovmenliğe başladı.

TRT'de "Gülünüz Güldürünüz" adlı yarışma programı da hazırlayıp sunan Serengil, bu yarışma vasıtasıyla birçok kişiyi sahne ve sinema dünyasına kazandırdı.

Ajda Pekkan ile plak yaptı

Usta oyuncu, çeşitli dizilerde de rol aldı ve sanat hayatında politik güldürü tarzında çeşitli 45'lik plakları sevenlerinin beğenisine sundu.

Bir dönem kendi şirketini kurup film yapımcılığı da yapan Serengil, dönemin ünlü oyuncuları Fatma Girik ve Sadri Alışık'ın yanı sıra Ajda Pekkan ile ilk plağını çıkardı.

Hayatı boyunca dört kez evlilik yapan Serengil ayrıca kendi yaşamının özeleştirisini yaptığı "Yeşilçam'ı Benden Sorun" adlı kitaba imza attı.

Serengil, beyin ödemi sebebiyle iki kez ameliyat oldu. Geçirdiği felç nedeniyle ömrünün son bir yılında yürüyemez hale gelen sanatçı, konuşma merkezi hasar gördüğü için son günlerinde konuşma yeteneğini kaybetti.

Öztürk Serengil, 11 Ocak 1999'da İstanbul-Kozyatağı'ndaki evinde 69 yaşında vefat ederek, Çengelköy mezarlığına defnedildi.

Rol aldığı filmlerden bazıları şöyle:

"İstanbul Macerası, Son Yuva, Kaderin Önüne Geçilmez, Meteliksiz Aşıklar, Genç Osman, Yaralı Arslan, Son Karar, Adalardan Bir Yar Gelir Bizlere, Yalancının Mumu, Abidik Gubidik, Babasına Bak Oğlunu Al, Şepkemin Altındayım, Cezmi Bond, Yaşamak Ne Güzel Şey, Hamsi Nuri, Çulsuz Ali, Babanın Evlatları, Adana Urfa Bankası, İmparator."

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