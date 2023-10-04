Yerli Polisiye Edebiyatının Yükselen Yıldızı Melih Günaydın, Yeni Romanı Buzlar Çözülünce ile Düşbaz Kitaplar’da!

Gazetemizin eski editörü, ilk romanı Sürgün Avı ile yerli polisiye edebiyatına başarılı ve umut vadeden bir giriş yapan Melih Günaydın’ın ikinci romanı Buzlar Çözülünce, Düşbaz Kitaplar’dan çıktı!

Eserlerinde güncel konuları cesurca yakalayarak kurguyla harmanlayan Günaydın, heyecanı her satırda artan bu yeni politik polisiye romanında da mültecilik, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, Metaverse, çocuk istismarı gibi günümüz meselelerini ele alan, çok katmanlı bir hikâye kuruyor. Buzlar Çözülünce, son bölüme kadar gerilimi ve heyecanı diri tutan üslubuyla Melih Günaydın’ın, polisiye edebiyatımızda uzun soluklu ve kalıcı bir ses olacağını müjdeliyor.

Ayrıntı Yayınları’nın edebiyatta yeni yollar keşfetme heyecanı ve arzusuyla yola çıkan markası Düşbaz Kitaplar, yerli polisiye edebiyatının yeni olmasına rağmen çok güçlü kalemlerinden biri olan Melih Günaydın’ın yeni romanı Buzlar Çözülünce’yi okurlarla buluşturdu. İlk romanı Sürgün Avı’yla 2020 Kayıp Rıhtım Yılın En’lerinde Yılın En İyi Yerli Polisiyesi seçilen, aynı sene Kristal Kelepçe Ödülleri’nde finalist olan Günaydın, yüksek dozlu gerilimi ve merak unsurunu son sayfaya kadar sürdürmeyi başardığı yeni romanıyla iddiasını bir kez daha ortaya koyuyor.

Kıdemli polis Defne, indigo oğluyla birlikte ailesinin yanına taşınmıştır. Tatsız seyreden aile hayatı, Kartepe’de kaybolan dağcı öğrencileri arayan ekiplerin bulduğu cesetle iyice karmaşık bir hal alır. Fakat donarak öldüğü düşünülen bu beden, aranan dağcılardan birine ait değildir. Kayıp gençlere medyanın ilgisi giderek artarken Defne, bu vakanın peşini bırakmamaya kararlıdır.

Kâbuslarından kurtulmak için gittiği psikoloğun yanından dönerken Ali’nin dikkatini, metro istasyonunda duvarlara asılmış resimler çeker. Bunlar daha önce çalıştığı çocuk kitabındaki çizimlere benzemektedir ve ekibindeki pedagog, ondan kimi objeleri çıkarmasını istemiştir. Çünkü kullandığı bazı görseller fallik öğeler içermektedir. Ali bir yandan çizimlerin izini sürerken öte yandan geçmiş anılarının kırıntılarını toplar. Çok geçmeden de kendisini bilmediği bir evrenin içinde bulur.

A.Ömer Türkeş’in “Toplumsal hayatın yakıcı gerçeklerine dayanan suç kurgusuyla, gerilimli atmosferiyle, olayları ve karakteriyle çok doyurucu bir polisiye...” sözleriyle değerlendirdiği Buzlar Çözülünce, raflarda ve internet satış sitelerinde!

MELİH GÜNAYDIN HAKKINDA

1988’de Trabzon’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Edremit’te tamamladı. Uzun süre gazetecilik yaptıktan sonra yayıncılık sektörüne geçti ve halen editör olarak çalışmaktadır. Yazıları, öyküleri, söyleşileri çeşitli gazetelerde, edebiyat ve haber sitelerinde yayımlandı. İlk romanı Sürgün Avı, 2020 Kayıp Rıhtım Yılın En’lerinde Yılın En İyi Yerli Polisiyesi seçildi. Aynı sene Poyabir’in düzenlediği Kristal Kelepçe Ödülleri’nde finalist oldu. 2023 yılında eşiyle birlikte “Ursula’yı Beklerken” adlı podcast serisini hayata geçirdi. Edebiyat üzerine keyifle sırdaşlık ettiği eşi Bengisu, kızı Ursula ve hatırası yanından ayrılmayan Leo’yla birlikte İstanbul’da yaşıyor.