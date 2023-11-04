Yerkürenin Renkleri Adnan Büyükdeniz’e Vefa fotoğraf sergisi Çamlıca’da ziyarete açıldı

Sanata verdiği destekle de topluma fayda sağlayan Yıldız Holding, Çamlıca’daki Genel Merkezi’nde yer alan sergi salonunda bu kez bir vefa sergisini ağırlıyor.

Bankacılık ve finans alanında uzun yıllar boyunca verdiği hizmetlerle herkesin takdirini kazanmış olan Dr. Adnan Büyükdeniz’in, 51 yaşında ebediyete intikaline atfen, dünyanın 40 farklı ülkesinde çektiği 51 fotoğraftan oluşan özel bir seçki, “Yerkürenin Renkleri Adnan Büyükdeniz’e Vefâ Fotoğraf Sergisi” ile sanat severlerle buluşuyor.

Büyükdeniz’in vefatının 14’üncü sene-i devriyesi olan 19 Ekim günü kapılarını açan sergi, farklı coğrafyalardan ve kültürlerden insanların duygusal yansımalarını fotoğraf kareleriyle aktarıyor. Fotoğraf sanatını kendisi için büyük bir tutku olarak tanımlayan Büyükdeniz’in gözünden, ziyaretçileri “yerkürenin renklerine” tanıklık etmeye davet ediyor.

Küratörlüğünü Sanat Danışmanı İbrahim Ethem Gören’in üstlendiği sergi, 25 Kasım’a kadar her gün 09:00- 17.00 saatleri arasında (0216) 524 25 00’dan randevu alınarak ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Katılım bankacılığının Türkiye'deki gelişiminde önemli katkıları bulunuyor

1958 yılında Adana’da dünyaya gelen Adnan Büyükdeniz, lise eğitimini ABD’nin Teksas eyaletinde tamamladı. 1980 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Büyükdeniz, aynı yıl yüksek lisans çalışmaları için TÜSİAD bursuyla İngiltere’ye giderek London School of Economics’ten Bilim Master’ı derecesini aldı. Yüksek lisans eğitimin ardından yurda dönen Büyükdeniz, 1983-1985 yıllarında ekonomi araştırma uzmanı olarak çalıştığı TÜSİAD’ta, 1985-1994 yılları arasında danışmanlık görevinde bulundu. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi’nde doktor unvanı aldı.

Albaraka Türk Katılım Bankası’nın kuruluş aşamasında ekibe katılan Adnan Büyükdeniz, bankadaki üst düzey sorumluluklarının ardından 2003’te genel müdürlüğe atandı ve vefatına kadar bu görevini sürdürdü.

Türkiye’de faizsiz finansal sistemin oluşumunda çok önemli katkıları bulunan Dr. Adnan Büyükdeniz, yurt dışındaki çeşitli bankacılık ve yatırım fonu kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği de yaptı.

Büyükdeniz, 1992-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesi’nde Para Teorisi ve Politikası ile Uluslararası İktisat dersleri verdi. Büyükdeniz’in, “Türkiye’de Faiz Politikaları” isimli kitabı, Milliyet Gazetesi’nden 1992 yılında ‘Ekonomi’ alanında birincilik ödülü aldı.

Amatör ruhla profesyonel fotoğrafçılık yapan Dr. Adnan Büyükdeniz, farklı ülkelere gerçekleştirdiği seyahatlerde çektiği fotoğrafları, ‘Yerkürenin Renkleri’ serlevhalarıyla kitaplaştırdı, aynı isimle fotoğraf sergisi açtı. Evli ve üç çocuk babası olan Dr. Büyükdeniz, 19 Ekim 2009’da İstanbul’da vefât etti.