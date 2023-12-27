Yeni Yıla Evrim Sanat Galerisi’nde Merhaba Diyoruz

Sergide birbirinden değerli 54 sanatçının farklı tekniklerle hazırlanmış eserleri sanat izleyicisi ile buluşacak.

Evrim Sanat Galerisi’nin kurucusu Betül Ketenci ise;

“Evrim Sanat Galerisi’nde farklı tekniklerle hazırlanmış birbirinden değerli sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapmaktan dolayı onur duyuyoruz. Yepyeni bir yıla girerken keyifli bir sergi ile 2023 yılını geride bırakacağız. 2024 yılında da kıymetli sanatçıların seçkin sergileriyle buluşmaya devam edeceğiz. 2023 yılının son sergisinde birlikte yeni yıla merhaba demek için tüm sanatseverleri Evrim Sanat Galerisi’ne bekliyoruz.” dedi.

Sergi, Evrim Sanat Galerisi’nde 17 Ocak 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilir.