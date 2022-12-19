Yeni yıl coşkusu Nükhet Duru feat. Emir Ersoy konseri ile Zorlu’da yaşanacak

Zorlu Yılbaşı Festivali kapsamında Zorlu Açık Hava konserleri, Nükhet Duru feat. Emir Ersoy ile devam ediyor. Emir Ersoy feat. Nükhet Duru, 23 Aralık Cuma akşamı saat 19:00’da Zorlu Center misafirleriyle buluşacak.

Emir Ersoy’un müziği, duayen sanatçı Nükhet Duru’nun eşsiz yorumu ve unutulmayacak sahne şovuyla Zorlu Center Meydan Katı Park Alanı’nda gerçekleşecek konser, herkesin ücretsiz katılımına açık olacak

Her zevke uygun binlerce hediye alternatifi Zorlu Yeni Yıl Köyü’nde

Türkiye'nin ilk yeni yıl köyü olarak dikkat çeken Zorlu Yeni Yıl Köyü, 1- 31 Aralık tarihleri arasında Zorlu Center Meydan katında dokuzuncu kez misafirlerini ağırlayacak.

Çok özel markaların birbirinden farklı hediye seçenekleri ve şık tasarımlarının yer alacağı Zorlu Yeni Yıl Köyü’nde özel tasarım takı ve aksesuarlardan tekstil ürünlerine, yılbaşı süslerinden dekorasyon malzemelerine, her zevke uygun binlerce hediye alternatifini bir arada sunacak.