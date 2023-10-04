Yeni Soluğuyla Türk Pop Müziğine Damga Vuran Ege Can Sal, 'N'aptım Ben Sana?' İle Yepyeni Bir Hit Yaratıyor

Son dönemde Türk pop müziğine yeni bir soluk getiren Ege Can Sal, sözleri ve müziği kendisine ait olan şarkılarıyla dikkat çekiyor. Yayınladığı eserleri ile geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, son çalışması olan "N'aptım Ben Sana?" ile müzik listelerine bir hit daha ekliyor.

Bu şarkı, Ege Can Sal'ın önceki başarılarına bir yenisini daha katıyor ve kendisinin müzikal yetenekleri ile tanınmasına katkı sağlıyor.

Ege Can Sal’ın kendine özgü güçlü yorumu, söz yazarı ve besteci kimliği ve aranjesiyle dikkatleri üzerine topladığı “N’aptım Ben Sana?”, Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanıyor.

Şarkının sözü ve bestesi Ege Can Sal ve GOKO!’ya ait. Aranjesi ve mixinde ise GOKO! imzası bulunuyor. Sytnwave ve pop türlerinin bir araya gelerek oluşturulduğu şarkının masteringi ise Joshumah (Ferrenzo) Carby’e ait.

BATIK GEMİDE YER ÇEKİMİNE KARŞI KLİP!..

Şarkının basın fotoğrafları ve videosu, İstanbul’da batık ve tamamen yan yatmış bir gemide Abdullah Yazıc tarafından çekildi. Yer çekimine karşı gelerek gemi batığında düz formda çekilen görüntülerde, yan duran eşyaların ve suyun tezatlığıyla birbirinden farklı görüntüler ortaya çıktı. Çalışmanın stylingi ise Hakan Yıldırım’a ait.

Ege Can Sal - “N’aptım Ben Sana?” 6 Ekim’de tüm dijital müzik platformlarında yayında!..

