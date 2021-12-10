Yeni nesil düete yeni nesil klip

Sözleri Zafer Kerey'e, bestesi Turgay Saka'ya ait olan şarkının yenilikçi ve dikkat çeken düzenlemesini ise sektörün başarılı müzik adamlarından Altınç Tombak üstlendi.

Küçük yaşlardan beri müzikle iç içe olan, sesi ve başarılı sahne performanslarının yanı sıra her geçen gün artan dinleyici kitlesine yenilerini eklemeye doğru emin adımlarla yürüyen Turgay Saka, yayınlamış olduğu şarkıları ve albümleriyle de dijital müzik listeleri, radyo ve televizyonlarda da başarılı sonuçlar elde etmiştir. Besteci kimliğiyle de tanınan sanatçının sektörde de birçok hit'in altında imzası bulunmaktadır.

X Faktör Star Işığı programında sergilediği muhteşem performansıyla evlerimize ve gönüllerimize girerek kısa sürede hayatı değişen Ferah Zeydan ise; yarışmanın ardından Sinan Akçıl ile yaptığı 'Biri Bana Gelsin ve Şarttır' düetleriyle geçtiğimiz dönemlerde sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yerini alarak geniş bir kitleye sesini duyurmayı başardı.

“Tozlu Hayatım”ın klip çekimlerinde Türkiye'de daha önce yapılmamışı yapan ikili; caddenin ortasında yürüyen bir koltuğun üzerinde şarkılarını seslendirdi. Klibin sonunda şarkı söyledikleri koltuğu yakan Ferah Zeydan & Turgay Saka'nın klibini Ferit Çetinkaya çekti. Klip kalabalık bir ekip eşliğinde İstanbul Kısırkaya Plajı'nda 1 günde tamamlandı.

Ferah Zeydan & Turgay Saka “Tozlu Hayatım” Kerey Production etiketiyle tüm müzik platformlarında ve klibi NetD kanalında yayında.