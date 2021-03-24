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Yeni klibini arkadaşının Karamürsel'deki çiftliğinde çekti

Türk pop müziğinin genç isimlerinden Berru Tural, 8 ay aranın ardından 5. teklisi ‘Bir An Bile Düşünmedim’i DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımlandı.

Yeni klibini arkadaşının Karamürsel'deki çiftliğinde çekti

‘Final’, ‘İntikam’, ‘Aşk Engel Tanır mı’, ‘Hiç İyi Değilim’ ve ‘Aşk Esiyor’ şarkılarıyla Türk pop müziğinde yarattığı kalıcı büyüsüne, 2022 yılında yayınlamayı planladığı ilk albümü öncesi pop dance akımının örneklerinden birini daha ekledi.

Sözü ve müziği Güven Baran’a ait şarkının aranjesini  Atınç Tombak hazırladı. Kaydı Ozan Çolakoğlu’nun stüdyosunda Utku Ünsal tarafından yapılan ‘Bir An Bile Düşünmedim’in   mix ve mastering’ini Atınç Tombak yaptı.

Yolları ayırma vaktinin çoktan geldiğini anlayan iki eski âşığın anlatıldığı şarkıda, dünyada şu anda sıkça kullanılan elektro pop& disco soundları hakim.

Video klip sanatçının arkadaşının Karamürsel’de özel bir çiftlik evinde çekildi. İki ayrılan bir çiftin yolda tesadüf eseri karşılaştıktan sonra ilişkilerine yeniden başlamalarının anlatıldığı video klipte, Berru Tural’a genç oyuncu Fatoş Bayındır eşlik etti.

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Berru TuralMagazin Haberleri
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