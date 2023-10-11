Yeni ikiliden yeni şarkı

Müzik dünyasının iki önemli ismi Nurettin Çolak ve Ayça Özefe, dinleyicilerine unutulmaz bir müzik deneyimi sunmaya hazırlanıyor. İki başarılı ismi biraraya getiren “Girdap” 13 Ekim’de dijital platformlardaki yerini alacak.

Nurettin Çolak’ın proje albümünün yeni şarkısı “Girdap” Ayça Özefe yorumu ile müzikseverlerin beğenisine sunuluyor. Söz ve bestesi Ayça Özefe, aranjesi Nurettin Çolak imzası taşıyan şarkı elektronik altyapısı, duygusal sözleri ve Ayça Özefe’nin etkileyici yorumu ile ön plana çıkıyor.

Nurettin Çolak çok yakında yayınlanacak proje albümünün ilk yayınlanan şarkılarından sırasıyla Melis Fis, Anıl Piyancı ve Berkay Altunyay ile bir araya gelmişti.

Nurettin Çolak & Ayça Özefe “Girdap” 13 Ekim’de lyric videosu ile aynı anda Sony Music Türkiye etiketi ile tüm dijital platformlarda yayında.