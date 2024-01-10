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Yeni filmine hazırlanıyor

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Yeni filmine hazırlanıyor
Daha önce “Filme Gel” ve “Serçenin Gözyaşları” isimli sinema filmleri başta olmak üzere bir çok başarılı projelerde yer alan Çağdaş Aydın, çok yakında yeni bir sinema filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

5 Ocak’ta vizyona giren Filme Gel isimli komedi filminde Erkan Petekkaya, Levent Ülgen, Fırat Doğruloğlu, Tolga Güleç, Çiçek Dilligil, Orçun Kaptan, Aslıhan Karalar ve Deniz Hamzaoğlu gibi ünlü isimlerle kamera karşısına geçen yakışıklı oyuncu Çağdaş Aydın, filmde sergilediği başarılı performansıyla filmin yönetmeni İhsan Taş’tan tam not aldı.

Oyunculuğu çok sevdiğini her fırsatta dile getiren yakışıklı oyuncu Çağdaş Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü “Daha önce bir kaç değişik projelerde yer aldım. Bir çok Duayen sanatçılarla çalışıp, onlardan çok şey öğrendim. En büyük arzum, kaliteli projelerde yer alarak, sinema camiasında, kalıcı bir yer edinmek. Kendime güveniyorum. Bir aksilik olmazsa, 2024 benim yılım olacak” diye konuştu.

Kaynak:Haber Kaynağı

Kültür-sanat
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