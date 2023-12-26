Yeni bir yıldız doğuyor!

Başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar, büyülü güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel oyuncu, çocukluğundan beri hayalini kurduğu oyunculukta hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Daha yeni, bir klipte gördüğümüz güzel oyuncu Aybüke Sarıkaya “En büyük arzum, çocukluğumdan beri hayalini kurduğum oyunculukta, kalıcı projelerde yer almak ve günün birinde gerek yurt içi, gerekse de yurt dışından ödüller alarak ülkemi en güzel şekilde temsil etmek” diye konuştu.