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Yeni bir yıldız doğuyor!

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Yeni bir yıldız doğuyor!
​​​​​​​Bugüne kadar yer aldığı projelerde sergilediği başarılı performansıyla isminden sıkça söz ettiren Aybüke Sarıkaya, çok yakında yeni bir sinema filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar, büyülü güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel oyuncu, çocukluğundan beri hayalini kurduğu oyunculukta hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Daha yeni, bir klipte gördüğümüz güzel oyuncu Aybüke Sarıkaya “En büyük arzum, çocukluğumdan beri hayalini kurduğum oyunculukta, kalıcı projelerde yer almak ve günün birinde gerek yurt içi, gerekse de yurt dışından ödüller alarak ülkemi en güzel şekilde temsil etmek” diye konuştu.

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Kaynak:Haber Kaynağı

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