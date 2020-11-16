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‘Yeni Bir Şarkı’ 18 Kasım Çarşamba Trump Sahne’de

Fransız asıllı yazar Marguerite Duras imzalı tiyatro oyunu, ‘Yeni Bir Şarkı’, 18 Kasım Çarşamba günü saat 20:00’de Trump Sahne’de tiyatro severlerle buluşuyor.

‘Yeni Bir Şarkı’ 18 Kasım Çarşamba Trump Sahne’de

Fransız asıllı yazar Marguerite Duras imzalı tiyatro oyunu, ‘Yeni Bir Şarkı18 Kasım Çarşamba günü saat 20:00’de Trump Sahnede tiyatro severlerle buluşuyor.

Murat Erşen’in çevirdiği ‘Yeni Bir Şarkı’ oyununu Kemal Aydoğan yönetiyor. Sahne tasarımını Bengi Günay, ışık tasarımını İrfan Varlı, görsel tasarımını Cansu Köksal, Burak Günay, kostüm tasarımını Gamze Saraçoğlu’nun yaptığı oyunda Melis Birkan ile Caner Cindoruk rol alıyor.

Marguerite Duras’ın uzun bir evlilikten sonra ayrılan bir çiftin 4 yıl sonra buluşması ve yaşadıklarını gözden geçirmelerini konu edinen ve modern klasikler arasına giren oyun, “kadın özgürleşme hareketinin” güçlü izlerini taşıyor.


Trump Sahne, kontrollü sosyal hayata geçiş kapsamında COVİD-19’a karşı tüm önlem ve tedbirlerini almış olarak kapılarını açıyor. Yüzde 100 taze hava ile iklimlendirilen 500 kişilik Trump Sahne’de seyirciler, birer sıra atlayıp üçer koltuk boş bırakarak oyunu izleyecekler. Girerken ateşleri ölçülecek olan izleyiciler, sürekli dezenfekte edilen salonda oyunu maskeli olarak izleyecek.

Anahtar Kelimeler:
Yeni Bir ŞarkıMarguerite DurasTrump SahneCovid19Kadın özgürleşme Hareketi
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