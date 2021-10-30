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Yeni AKM 13 yıl aradan sonra sanatseverlerle buluştu

Siyaset, kültür ve sanat dünyasının önemli isimleri, Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Yeni AKM 13 yıl aradan sonra sanatseverlerle buluştu

Yenilenme ihtiyacı ortaya çıkınca 2008’de kapatılan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 13 yıldır yürütülen türlü engellemelere rağmen 13 yıl sonra açıldı. Alışveriş merkezi yapılacağı iddiaları ile sonu gelmeyen yargı süreçlerine karşın teknolojinin son imkanlarıyla yenilenen AKM, Sinan Operası’nın dünya prömiyeri ile sanatseverlere yeniden buluştu.AKM, Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci kuruluş yıl dönümünde “perde” derken siyaset, kültür ve sanat dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi.Yapının yeniden inşa sürecini yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı AKM’nin yenilenen yüzü, tarihi güne tanıklık eden katılımcıların büyük beğenisini kazandı.

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