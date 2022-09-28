YELDA BAŞARAN'IN KİTABI ARAPÇAYA ÇEVRİLİYOR

Kitabının Arapçaya çevrilip Katar'da satılmak istemesinin heyecanını yaşayan Yelda Başaran, psikolojik performans danışmanlığını ve sunuculuğunu yaptığı, Kasım ayında katar'da düzenlenecek olan 2022 FİFA Dünya Kupasının tanıtım faaliyetleri kapsamında Ankara Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünden çocuklarında katıldığı gecede Katar Ankara Büyükelçisinden sevindirici haberide aldı. Katar Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani ev sahipliğinde başkent voleybol salonunda düzenlenen etkinlikte sunucu Yelda Başaran kitabını Katar Büyükelçisine hediye edince Büyükelçi bu kitabı Arapçaya çevirip Katar’da satma teklifi yaptı. Güzel psikolog ve sunucu Yelda Başaran, Katar satışlarından elde edeceği tüm geliri kimsesiz çocuklar vakfına bağışlayacağını dile getirdi.