Yazar Hayati Sır: "Mescid-i Aksa'nın metafizik sırrı öğrenilmeden bugünü anlayamayız"

Araştırmacı yazar Hayati Sır, 40. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda okurlarıyla bir araya gelerek, Hayy Kitap standında eserlerini imzaladı.

Bugüne kadar aralarında "Gök Yazılar: Ashab-ı Kehf-Uyanış", "Masumiyet" ve "Ruhun Aşk Hali"nin aralarında bulunduğu birçok kitap kaleme alan Sır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, imza gününün çok güzel geçtiğini, okurlarının en çok "Mescid-i Aksanın Metafizik Sırrı" kitabına yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Okurların bir an önce Filistin'de ne olup bittiğini anlamak istediğini belirten Sır, "Şu anda yaşananlar birden bire olmuş gibi algılıyorlar dünyayı. Öyle olmadı, bu olanları yüzyıllar önce dile getirdiler, ilan ettiler. Bugün yaşanan tamamıyla teolojik, metafizik bir savaştır. Reel politik değildir. Yoksa ufacık bir ülke için bu kadar katliam yapılmaz." dedi.

Hayati Sır, İsrail'in amacının tüm Orta Doğu coğrafyasına yayılmak olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Esas amaç büyük İsrail'i kurmaktır ve büyük İsrail projesi içerisinde bizim Güney Doğu bölgemiz de var. Biliyorsunuz bu hareket başlamadan önce ABD bizim SİHA'mızı düşürdü. Bu bize verilen bir ihtardı, 'durun' demekti. O SİHA'yı düşürdükten sonra başladılar. Bundan sonra bu kadar çocuk, insan öldü. Ama durmayacaklar. Çünkü bütün dünyadan görüyorsunuz ki ses çıkmıyor. Birleşmiş Milletlerdeki görüşmeler bile yapılamıyor ve kimse 'ne oluyor' diyemiyor. Çocuklar 15 dakikada bir öldürülüyor, bu durdurulamıyor. Çünkü yeterince tepki görmüyorlar."

Medyada yayılan İsrail'in bombardımanları sonucu öldürülen çocuk fotoğraflarının hiçbir yerde paylaşılmaması gerektiğini söyleyen Sır, "Bu korkutmak için tehdittir. Bilhassa yapıyorlar, 'biz sizi de bu hale getiririz' diye. O yüzden medyanın bu çocukları göstermemesi lazım. Üzülüyoruz, enerjimiz negatif oluyor. Elimizden de bir şey gelmiyor. Dünyayı korkutuyorlar. Batı'yı da arkalarına almışlar. Peki Müslüman ülkeleri nerede? Niçin bu olanlara duyarsız kalıyorlar. Biz bu olanları aslında yıllar önce yazdık. Mescid-i Aksa'nın metafizik sırrı öğrenilmeden bugünü anlayamayız." diye konuştu.

Sır, Mescid-i Aksa'nın yerine İsrail'in tapınak kurmak istediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu tapınakta kutsallar kutsalı denilen odayı inşa edecekler. Bu da Muallak kayasıdır. Proje Mescid-i Aksa'yı yıkmak ve oraya bir mabet yapmak. Bu mabette de 3 din için ayrı bir bölüm kuracaklar. Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler ayrı olarak. Biz bunu kabul edebilir miyiz? Burada ana nokta Muallak kayasıdır. Çünkü Peygamber Efendimizin miraca yükselirken üzerine en son bastığı yerdir. Bu adamları durdurabilmek için bizim her gece secdelerde dua etmemiz önemli. Bütün İslam aleminin uyanması lazım. Eğer yöneticiler uyanmıyorsa, halkın uyanması lazım. Karanlıklar arttıkça nur parlayacak, biz umutluyuz."

Yaşanan olaylarda en çok çocuklara üzüldüğünü dile getiren Sır, "Eğer masum çocuklar öldürülürse orada ideoloji, mezhep, ırk, din, strateji kalmaz. Şu anda tüm insanlar aklından kalbine hicret etmeli. Hicret ettiğimiz zaman bu belanın üstesinden geliriz. Bütün İslam alemi ayağa kalkar. Hepimiz Ashab-ı Kehf gibi kalbimizden dışarı çıkacağız, uyanacağız. İnşallah Allah'ın uyanan kullarından oluruz." ifadelerini kullandı.