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Yazar Cihan Aktaş “Kent Hikayeleri”ni anlattı

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Yazar Cihan Aktaş “Kent Hikayeleri”ni anlattı
Eyüpsultan’ın tarihi, kültürü, sanatı, ekonomisi, şehircilik serüveni ve mimarisi gibi konuların anlatıldığı EYSAM Konuşmaları’nın konuğu gazeteci yazar Cihan Aktaş, “Kent Hikâyeleri”ni ele aldı.

EYSAM Konuşmaları’nın bu haftaki konuğu gazeteci, yazar ve mimar Cihan Aktaş oldu. EYSAM Konferans Salonu’nda düzenlenen “Kent Hikâyeleri” konulu programda Aktaş, çalışma yöntemlerini, çalışmalarda edindiği bilgileri, izlenimleri ve tecrübelerini salonda bulunanlarla paylaştı.

DİJİTAL KÜTÜPHANENİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Yazar Cihan Aktaş, konuşmasının başında farklı çevrelere, farklı gruplara ve farklı mekânlara yönelik yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Aktaş, konu ile ilgili yazdığı kitabında yer alan mekânlar ve o mekânların tarihiyle ilgili yaptığı araştırmalara da değindi. Son olarak dijital kütüphanenin ve Davutpaşa Kışlası gibi sembol mekânların önemine dikkat çekti.

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