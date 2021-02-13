Yazar Ayşe Gül Kara Zorlu, yerli ve milli kitap kahramanı 'Şakrak'ın yolculuğunu anlattı

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin "Obeziteye Karşı Farkındalık Kampanyası" kapsamında hazırlanan "Şakrak'la Sağlıklı Yarınlara" kamu spotu da binlerce öğretmen ve öğrenci ile buluşarak gelecek nesillere sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturuyor.

Zorlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli kitap kahramanı Şakrak'ın 2015'te başlayan yolculuğunu, farkındalık kazanma konularında atılan adımları ve EBA TV'de de yayımlanan "Şakrak'la Sağlıklı Yarınlara" kamu spotunu anlattı.

"Şakrak, sorulardan, eksikliklerden doğan karakter"

Şakrak'ı yazmaya beş yıl önce başladığını belirten Zorlu, Şakrak kahramanının ortaya çıkış sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Bir anne olarak çocuklarıma almış olduğum kitaplardaki birçok eksikliği gördüm. Çocukların kitaba olan ilgisizliğini, severek kitap okumadıkları gördüm. Çocuklarıma kitap alıp, her birini kendim okuduktan sonra dedim ki 'Türkiye'de çok büyük bir eksiklik var'. Çocuklar davranışlarında kahramanları rol model alıyorlar. Bu kahramanlar daha çok çizgi kahramanlar ve yabancı menşeli karakterler. Yabancı karakterlerde biliyorsunuz ki çok fazla subliminal mesajlar var. Peki biz onların karşısında yerli ve milli ne yapabiliriz? İşte bu sorular bizi Şakrak'a götürdü. Şakrak sorulardan, eksikliklerden doğan bir karakter."

Ayşe Gül Kara Zorlu, Şakrak'ın ilk yerli ve milli kitap kahramanı olduğuna dikkati çekerek, "Kitaplarla biz çocuklara ne anlatabiliriz ? Kitapların dünyasından neyi sunabiliriz? Biliyorsunuz ki merak ilmin merkezidir. Çocukları merak ettirmeliyiz ki, onlara kitapları ve kitap okumayı sevdirelim. Bir defa çocuklar farklı şehirleri, farklı ülkeleri çok merak ediyor. Okuduğu kitapta mekanlar önemli. Biz dedik ki 'o zaman Şakrak'ın bir hedefi olsun'. Mesela bir kitapta İstanbul işlediysek, diğer kitapta Sinop var. Altıncı kitapta Ordu var." diye konuştu.

Hikayelerde sosyal konular işleniyor

Bir yazar olarak anlattığı mekanları gezerek, yaşayarak, görerek yazmanın önemli olduğunun altını çizen Zorlu, dokunmadığı mekanı, tatmadığı yemeği, gözlemlemediği yöresel oyunu çocuklara anlatmadığını ifade etti.

Zorlu, hikayelerde sosyal konuları da işlediğini vurgulayarak, "Mesela bedensel engellilerde farkındalık, işaret dilinde farkındalık, görme engellilerle farkındalık gibi. Sadece kitap değil, her bir kitabı kampanyaya çevirdik. Tüm kitaplarımız Braille alfabesine çevriliyor. Çocuklarımıza işaret dilini kitapla öğretirken, 'bir dakikalık işaret dili videosu gönderin. Sevginizi anlatın dedik' ve bu da kampanyaya dönüştü." dedi.

Bundan sonraki çalışmalarda çocuk hakları, teknoloji bağımlılığı, teknoloji ve bilime olan ilgi gibi konuları ele alacağına işaret eden Zorlu, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza doğru olarak ne anlatmak istiyorsak Şakrak'la anlatıyoruz. Kitapların dili sıradan bir hikaye formatıyla değil, içine şifreler koyuyoruz. Çocuk kitabı okurken şifreleri çözerek ilerliyor ve bir hedefe ulaşıyor. Her kitapta değerler işleniyor. Şakrak'ın vermiş olduğu tüm mesajlar üniversitelerde incelenerek hazırlanıyor. Bu anlamda biz yola çıktığımızda Prof. Dr. Mustafa Koç bize rehberlik etti ve etmeye de devam ediyor. Mesela konumuz sağlıklı beslenme ise biz bu konuda bilgi ediniyoruz, araştırıyoruz, literatür okuyoruz. Ama çocuklara aktarma dili var. Yanlış bir mesaj vermiyoruz. Şakrak hedefindeki doğru mesajları, bu konudaki uzmanların süzgecinden geçirerek çocuklara ulaştıran bir rol model olacak."

Şakrak'ın animasyon filmi Cannes Film Festivali'ne seçildi

Ayşe Gül Kara Zorlu, Şakrak'ın "İyilik" konusunda hazırlanan animasyon filminin Cannes Film Festivali'ne seçildiğine ve yurt dışında gösterim hakkı kazandığına dikkati çekerek, "Özel bir animasyon filmi yaptık. En son Ordu Büyükşehir Belediyesi'yle, Dr. Mehmet Hilmi Güler başkanımızla çok güzel bir kamu spotu yaptık. Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından onaylandı. Tüm televizyon kanallarına yönlendirildi ve çocuklarımızla buluştu." ifadelerini kullandı.

Zorlu, Şakrak 6 "Büyük Sır" kitabında, Ordu'nun coğrafyasını inceleyerek, virüslere karşı koruyucu, doğal tarım ve sağlıklı beslenme konularını ele alıyor.