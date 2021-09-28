Yaz yeniden yükleniyor

Sözü ve müziği genç sanatçının kendisine ait olan şarkının yaz esintilerini geri getiren düzenlemesi ise Berk Kirtiş imzası taşıyor.

“Ne zaman Bergama'ya gitsem oranın güzel havasıyla ve enerjisiyle özüme dönerim ve şarkı yazmaya başlarım” diyen genç sanatçı bu şarkıyı da orada yazdığını ve çok içine sindiğini dile getirdi.

Engin Niyazioğlu'nun Büyük Ada’da aldığı samimi görüntülerden oluşan kliple bütünleşen şarkı dinleyicisinin Sonbahar ayına girerken içini ısıtacak nitelikte. Klipte Yalçın Topyanak’a İzmirli başarılı model Ekin Lale eşlik ediyor.

Yalçın Topyanak'ın yeni şarkısı 'İçimde Bir Yerlerde, İlsVision etiketiyle tüm müzik platformlarında yayında.