Yaz bitti diye üzülmeyin

Yaz sezonunun son günlerinde Azka yaz konserleri ara vermeden devam ederken önceki gece Suzan Temelli dinleyicisiyle buluştu. Lara Fabian'ın sevilen şarkısı '' Je t'aime'' ile sahneye gelen Temelli, ''Kimse yaz bitti diye üzülmesin burası Bodrum asıl keyifli anlar şimdi başlıyor tadını çıkarın'' dedi.

Programının ilk yarısında söylediği Fransızca, İtalyanca ve Yunanca şarkılarıyla keyifli anlar yaşandı. Güzel şarkıcı programının ikinci bölümünde ise günümüzün sevilen Türkçe şarkılarıyla dinleyicisine unutulmaz bir gece yaşattı.