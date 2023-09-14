  1. Anasayfa
  2. Kültür-sanat
  3. Yaz bitti diye üzülmeyin

Yaz bitti diye üzülmeyin

Yayınlanma:
Yaz bitti diye üzülmeyin
Yaz sezonunun son günlerinde Azka yaz konserleri ara vermeden devam ederken önceki gece Suzan Temelli dinleyicisiyle buluştu. Lara Fabian'ın sevilen şarkısı '' Je t'aime'' ile sahneye gelen Temelli, ''Kimse yaz bitti diye üzülmesin burası Bodrum asıl keyifli anlar şimdi başlıyor tadını çıkarın'' dedi.

Yaz sezonunun son günlerinde Azka yaz konserleri ara vermeden devam ederken önceki gece Suzan Temelli dinleyicisiyle buluştu. Lara Fabian'ın sevilen şarkısı '' Je t'aime'' ile sahneye gelen Temelli, ''Kimse yaz bitti diye üzülmesin burası Bodrum asıl keyifli anlar şimdi başlıyor tadını çıkarın'' dedi.

Programının ilk yarısında söylediği Fransızca, İtalyanca ve Yunanca şarkılarıyla keyifli anlar yaşandı. Güzel şarkıcı programının ikinci bölümünde ise günümüzün sevilen Türkçe şarkılarıyla dinleyicisine unutulmaz bir gece yaşattı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Kültür-sanat
Erol Evgin’den Filenin Sultanları’na Erik Dalı
Erol Evgin’den Filenin Sultanları’na Erik Dalı
Bir dakikada şarkıcı oldum
Bir dakikada şarkıcı oldum
Aşık Shakespeare’in Yeni Tarihleri Açıklandı!
Aşık Shakespeare’in Yeni Tarihleri Açıklandı!
Albümün Güçlü Hiti Klip Oldu
Albümün Güçlü Hiti Klip Oldu
Troya Kültür Yolu Festivali devam ediyor
Troya Kültür Yolu Festivali devam ediyor
Simge’ye 100 Bin Kişilik Koro
Simge’ye 100 Bin Kişilik Koro
Şevval Sam ve İskender Paydaş Aynı Sahnede
Şevval Sam ve İskender Paydaş Aynı Sahnede