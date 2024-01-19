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Yatak Odası Sırları Adlı Tiyatro Oyunu Kartal’da Sahnelendi

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Yatak Odası Sırları Adlı Tiyatro Oyunu Kartal’da Sahnelendi
Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün hazırladığı Ocak ayı kültür - sanat etkinlikleri kapsamında Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde ‘Yatak Odası Sırları’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Birol Güven’in yazdığı ve ünlü oyuncular Güven Kıraç ile Melda Gür’ün rol aldığı ve Galip Erdal’ın oyunlaştırarak yönettiği oyun, Kartal seyircisinden tam not aldı.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün hazırladığı Ocak ayı kültür - sanat etkinlikleri kapsamında Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde ‘Yatak Odası Sırları’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Birol Güven’in yazdığı ve ünlü oyuncular Güven Kıraç ile Melda Gür’ün rol aldığı ve Galip Erdal’ın oyunlaştırarak yönettiği oyun, Kartal seyircisinden tam not aldı.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunu; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Olcay Özgön ve Mustafa Ağdaş’ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Hasan Tozkoparan ile CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat’ın da aralarında bulunduğu kalabalık bir seyirci topluluğu izledi. Salonun tamamen dolduğu oyunda, usta oyuncular performanslarıyla göz doldurdu. Oyun seyircilerden büyük alkış aldı.

İki perdelik komedi türündeki oyunda; hayattaki sorunların yatak odasından kaynaklandığı ya da yatak odasındaki sorunların hayatın tümünden kaynaklandığı problemi sahneye yansıtıldı. Oyunda 100 dakika boyunca kahkaha dozu eksik olmadı. Oyuncular Güven Kıraç ve Melda Gür’ün sahnede devleştiği oyunda teknoloji sayesinde, birbirini duymayan, görmeyen, koklamayan ve birbirine dokunmayan insanların salonlarında olup bitenlerden yanı sıra yatak odalarında neler tartışıldığı mizahi bir dille aktarıldı. Mutsuz bir ilişkinin nedeni, mutsuz bir cinsellik mi yoksa mutsuz bir cinsellik, mutsuz bir ilişkinin sonucu mu? gibi soruların yanıtlarının arandığı oyunun sonunda ise oyunculara çiçek takdim edildi.

Sahneye çıkan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Olcay Özgön, Mustafa Ağdaş, CHP İl Başkan Yardımcısı Hasan Tozkoparan ve CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat performanslarından dolayı oyuncuları tebrik ederek çiçek takdim etti.

Kaynak:Haber Kaynağı

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