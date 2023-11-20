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Yasir Miy ve Kaan Malkoç İşbirliği: “Özledim Seni”

Yayınlanma:
Yasir Miy ve Kaan Malkoç İşbirliği: “Özledim Seni”
Yasir Miy ve Kaan Malkoç’un ortak şarkısı “Özledim Seni” 24 Kasım’da tüm dijital platformlada yerini alacak.

İlk olarak katıldığı bir yarışma ile geniş kitlelere ulaşan; Türk pop müziğinin yükselen isimlerinden Yasir Miy, bu kez Kaan Malkoç’u yanına aldığı şarkısı “Özledim Seni” ile romantik stilini yansıtıyor.

Yasir Miy ve Kaan Malkoç’un ortak çalışması Özledim Seni’yi tüm dijital platformlardan ilk siz dinleyin:

Kaynak:Haber Kaynağı

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