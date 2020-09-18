Yasin Obuz ‘un yeni şarkısı ‘’Ala ‘’nın lansmanı yapıldı. Geceye eski ve yeni Mastershef yarışmacıları , Survivor 2020 yarışmacıları, sosyal medya fenomenleri , gazeteciler ve müzisyenler katıldı.
Yeni şarkısı Alay ‘ı 40 kişilik Survivor yarışmacıları , hayranlarıyla klibini ilk kez gece de ekrandan izleyen Yasin Obuz ‘un lansmanında keyifli ve eğlenceli dakikalar yaşandı.
Yasin Obuz ‘un lansman gecesinde saat 19.00 ‘da yayınlanan yeni şarkısı ‘’ALA ‘’ 4 saatte Youtube da 1 Milyon izlendi.
Yasin Obuz ‘un yeni şarkısı ‘’ALA ‘’ Goed Music etiketiyle tüm dijital platformlarda ve Netd Müzik kanalında yerini aldı.