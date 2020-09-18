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Yasin Obuz ‘un yeni şarkısı ‘’Ala’’ nın lansmanı yapıldı

Survivor 2020 ‘nin en renkli yarışmacılarından YasinObuz yeni şarkısı ‘’ALA ‘yı görücüye çıkardı .

Yasin Obuz ‘un yeni şarkısı ‘’Ala’’ nın lansmanı yapıldı

Yasin Obuz ‘un yeni şarkısı ‘’Ala ‘’nın lansmanı yapıldı. Geceye eski ve yeni Mastershef yarışmacıları , Survivor 2020  yarışmacıları, sosyal medya fenomenleri , gazeteciler ve müzisyenler katıldı.  

Yeni şarkısı Alay ‘ı 40 kişilik Survivor yarışmacıları , hayranlarıyla  klibini  ilk kez   gece de  ekrandan izleyen Yasin Obuz ‘un lansmanında  keyifli ve eğlenceli  dakikalar yaşandı. 

  

Yasin Obuz ‘un lansman gecesinde  saat 19.00 ‘da   yayınlanan  yeni şarkısı ‘’ALA ‘’ 4 saatte  Youtube da Milyon izlendi. 

Yasin Obuz ‘un  yeni  şarkısı ‘’ALA ‘’ Goed Music etiketiyle tüm dijital platformlarda ve Netd Müzik kanalında yerini aldı. 

Anahtar Kelimeler:
Yasin ObuzSurvivor
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