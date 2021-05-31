“YAŞAMA SANATI” YARIŞMASININ 16 FİNALİSTİ AÇIKLANDI

Gençler İçin İyilik Derneği, öğretim görevlisi, yazar ve eğitimci Ayşen Laçınel önderliğinde pandemi döneminde de umut verici, gençleri motive edici ve üreten gençleri destekleyici çalışmalarına devam ediyor.

Amaçları balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek olan dernek, Ağaoğlu Şirketler Grubu ana sponsorluğunda Şubat 2021’de “Geleceğimin Sorumluluğu; Yaşama Sanatı” adı altında bir yarışmayı tüm Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin katılımı için başlattı. Dernek, yarışmanın ilk yılında aldıkları başvuru sayısında o kadar başarılı oldu ki, 10 kişi olarak belirledikleri finalist sayısını jüri kararı ile 16 kişiye yükselttiler.

16 finalist ile jüri üyeleri zoom üzerinden 23 Nisan’da bir araya geldi. Yarı finalistler 26 Mayıs 2021 Perşembe günü online platformlarda açıklandı. Sonuçlar, 09 Haziran 2021 Çarşamba günü Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü İbrahim Üzümcü Konferans salonunda açıklanacak.

Finalistler; Betül Yumak (Ege Üniversitesi, Radyo Televizyon ve Sinema), Doğukan Özyolu (Marmara Üniversitesi, Bilgi Belge Yönetimi), Elifnur Polat (İnönü Üniversitesi, Sosyoloji), Emre Öner (Ege Üniversitesi, Radyo Televizyon ve Sinema), İsmail Kaya (Marmara Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi), Melisa Şahinler (İstanbul Arel Üniversitesi, Beslenme ve Diyetisyenlik), Muharrem Yılmaz (Biruni Üniversitesi, Tıbbi Laboratuvar ve Teknikleri), Nigar Afandiyeva (ODTÜ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği), Osman Sadi Temizel (Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar, Fotoğrafçılık), Ragıp Çavdar (ODTÜ, Okul Öncesi Öğretmenliği).

Jüri üyeleri ise; Prof. Dr. Afif Sıddıki – Maltepe Üniversitesi, Ayşen Laçinel – İletişim ve İnsan Kaynakları Danışmanı, Prof. Dr. Berat Bir- Marmara Üniversitesi, Betül Emlek- KFC MENA Türkiye HR Direktörü, Deniz Güler- Ağaoğlu Şirketler Grubu Etkinlik ve Sponsorluk Müdürü, Emre Büyükkalfa- TÜV SÜD TR CEO, Sn Ercan Alioğlu- Emlak Konut CFO, Filiz Bilmiş- 1.618 Ajans Kurucu Ortağı, Kemal Parlak- Ondan & Parlak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı, Mehmet Gözcü- Yayıncı, Tamer Levent- Oyuncu.

Dernek Hakkında

Gençler İçin İyilik Derneği 2020 yılında kuruldu. Derneğin üyelerini, eğitimden iş dünyasına, sanattan akademik camiaya kadar birçok alanda değerli kişiler oluşturmakta ve bu yolda balık vermektense balık tutmayı öğretmek temel amacı olmaktadır.

Bu suretle seminerler, sertifika programları, destek yardım projeleri, yarışmalar, staj ve part time çalışma fırsatları için yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Dernek web adresi: www.genclericiniyilik.com