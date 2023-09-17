Yaşam Stillerini Değiştiren Modüler Konseptler Karavan Show Eurasia ve Tiny Home Show Fuarları'nda Sergilenecek

Özellikle pandeminin getirdiği yeni yaşam şekilleriyle birlikte, minimal ve doğal yaşam konseptleri daha fazla ilgi görmeye başladı. Bu bağlamda, Karavan Show Eurasia ve Tiny Home Show eş zamanlı fuarları 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Geniş Katılımcı Yelpazesi ve Zengin Ürün Gamı

Bu yıl ikincisi düzenlenen fuarlar, 150'nin üzerinde firmanın katılımı ile binlerce profesyonelin ziyaretine açık olacak. Avrupa, Orta Doğu, Amerika ve Kuzey Afrika gibi 50 farklı ülke ve bölgeden 40.000'e yakın profesyonel alıcının katılımı bekleniyor. Fuarda çelik, ahşap, konteyner villa evleri gibi geniş bir ürün yelpazesi yer alacak.

Etkinlikler ve Eğitimlerle Katılımcılara Geniş Bir Platform

Fuar kapsamında aynı zamanda seminerler, eğitimler ve farklı etkinlikler de düzenlenecek. Böylece katılımcılar, ürün ve hizmet sağlayıcılarla doğrudan iletişime geçme fırsatı bulacaklar.

"Yaşam Biçimi Olarak Karavan ve Tiny House"

BİFAŞ Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural, fuarda minimal yaşam ve karavan tatilciliği konusunda turizm profesyonellerine geniş bir konsept sunmayı hedeflediklerini belirtti. Vural, "Karavan ve Tiny House hayatı son dönemlerde adeta bir yaşam felsefesi oldu," dedi.

Yatırımcılara ve Mimarlara Teknoloji ve Tasarım

Tiny Home Show, mobil ve modüler küçük ev çözümleri sunacak ve yurt içi ve yurt dışından yatırımcılara, proje sahiplerine, işletmelere, mimarlara ve müteahhitlere en son teknoloji ve tasarımı gösterecek.