Yarıyıl tatilini tarihi ve doğal güzellikler içinde geçirmek isteyenler Safranbolu'yu tercih ediyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesine yarıyıl tatilini geçirmek için gelen ziyaretçiler, sıcak havada tarihi ilçeyi gezmenin keyfini yaşadı.

Ocak ayında hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte günübirlik gezi yapan ve konaklayan yerli ve yabancı turistler, Arnavut kaldırımlı sokaklarda tarihi çarşılarda gezip hediyelik eşya satın aldı.

Tarihi dokusu korunan konak, han, hamam ve camileri de ziyaret eden misafirler, geleneksel Safranbolu lokumunun tadına bakıp restoranlarda yöresel lezzetleri deneyimledi.

Ziyaretçiler, yokuşlarının çokluğu ve hafta sonu yoğunluğu nedeniyle şehir merkezinde uzun süren gezintilerinin ardından Hıdırlık Tepesi'nden şehir manzarasını seyrederek yorgunluklarını attı.