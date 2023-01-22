Son Dakika

Yarıyıl tatilini tarihi ve doğal güzellikler içinde geçirmek isteyenler Safranbolu'yu tercih ediyor

Hıdırlık Tepesi'nden tarihi konakların, hanların, çarşıların ve camilerin oluşturduğu ahengi izleyen ziyaretçiler, yöresel yemekler ile geleneksel lokumun tadına bakıyor.

KÜLTÜR-SANAT 22.01.2023, 21:25
Yarıyıl tatilini tarihi ve doğal güzellikler içinde geçirmek isteyenler Safranbolu'yu tercih ediyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesine yarıyıl tatilini geçirmek için gelen ziyaretçiler, sıcak havada tarihi ilçeyi gezmenin keyfini yaşadı.

Ocak ayında hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte günübirlik gezi yapan ve konaklayan yerli ve yabancı turistler, Arnavut kaldırımlı sokaklarda tarihi çarşılarda gezip hediyelik eşya satın aldı.

Tarihi dokusu korunan konak, han, hamam ve camileri de ziyaret eden misafirler, geleneksel Safranbolu lokumunun tadına bakıp restoranlarda yöresel lezzetleri deneyimledi.

Ziyaretçiler, yokuşlarının çokluğu ve hafta sonu yoğunluğu nedeniyle şehir merkezinde uzun süren gezintilerinin ardından Hıdırlık Tepesi'nden şehir manzarasını seyrederek yorgunluklarını attı.

Kaynak: AA
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 22 Ocak 2023
İmsak 06:47
Güneş 08:16
Öğle 13:20
İkindi 15:51
Akşam 18:15
Yatsı 19:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 45
2. Fenerbahçe 18 38
3. Başakşehir 19 37
4. Beşiktaş 18 35
5. Trabzonspor 19 35
6. Adana Demirspor 19 34
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 19 26
9. Alanyaspor 19 25
10. Karagümrük 19 22
11. Giresunspor 19 21
12. Gaziantep FK 19 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Kasımpaşa 19 19
15. Antalyaspor 18 18
16. Sivasspor 19 18
17. Hatayspor 18 17
18. İstanbulspor 19 15
19. Ümraniye 18 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 41
2. Samsunspor 20 38
3. Keçiörengücü 20 36
4. Bodrumspor 20 35
5. Pendikspor 20 34
6. Bandırmaspor 19 34
7. Boluspor 20 33
8. Rizespor 19 31
9. Sakaryaspor 20 31
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 20 27
12. Adanaspor 20 22
13. Altay 20 21
14. Erzurumspor 20 21
15. Tuzlaspor 20 19
16. Ö.K Yeni Malatya 20 16
17. Altınordu 20 16
18. Denizlispor 19 15
19. Gençlerbirliği 20 10
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 20 33
6. Brighton 19 31
7. Fulham 20 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 17 44
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 18 38
4. Atletico Madrid 18 31
5. Villarreal 18 31
6. Real Betis 17 28
7. Osasuna 18 28
8. Athletic Bilbao 17 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 18 25
11. Girona 18 21
12. Espanyol 18 20
13. Valencia 16 19
14. Almeria 17 18
15. Sevilla 18 18
16. Getafe 18 17
17. Celta Vigo 18 17
18. Real Valladolid 18 17
19. Cadiz 18 16
20. Elche 18 6