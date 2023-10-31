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Yaprak Dökümü’nün prömiyeri geçtiğimiz akşam Trump Sahne’de gerçekleşti

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Yaprak Dökümü’nün prömiyeri geçtiğimiz akşam Trump Sahne’de gerçekleşti
Reşat Nuri Güntekin’in kült eserinden tiyatroya uyarlanan ‘Yaprak Dökümü’nün prömiyeri geçtiğimiz akşam Trump Sahne’de gerçekleşti.

Hakan Altıner, Suna Keskin, Orçun Kaptan, Pınar Ataer, Damla Kaptan, İlkyaz Kocatepe, İrem Uğural, Selda Özbek, Kahraman Sivri, Tayfun Yılmaz, Sadi Özen, Barış Özkoçak ve Yüksel Yalova’nın rol aldığı oyunun prömiyerini izleyenler arasında; Ayşe Erbulak, Haldun Dormen, Göksel Kortay, Güler Karaman, Özdemir Çiftçioğlu, Aysun& Ali Kocatepe ve Aslıhan Karalar da vardı. Yoğun ilgiyle karşılanan ‘Yaprak Dökümü’, güçlü oyuncu kadrosuyla izleyenlerden büyük beğeni aldı.

1940’lı yılların Türkiye’sinde geçen, toplumsal değişimlerin ve aile ilişkilerinin çalkantılı bir dönemini konu alan dokunaklı bir hikaye olan ’Yaprak Dökümü’, izleyenleri geçmişe götürüyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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